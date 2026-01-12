В администрации Самары появился департамент туризма, предпринимательства и торговли

В администрации Самары закончилась реорганизация департамента экономического развития, инвестиций и торговли. С 12 января в отдельное структурное подразделение выделили департамент туризма, предпринимательства и торговли.

Он будет заниматься вопросами развития въездного и внутреннего туризма, поддержки развития малого и среднего предпринимательства, поддержки промышленной деятельности на территории Самары, мониторинга состояния потребительского рынка товаров и услуг, в том числе размещением нестационарных торговых объектов. Руководителем департамента туризма, предпринимательства и торговли назначен Игорь Ларионов — ранее он являлся заместителем руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.

Работа департамента экономического развития и инвестиций будет сосредоточена на реализации единой экономической и инвестиционной политики, мониторинге и планировании экономической деятельности муниципальных предприятий. Руководителем департамента экономического развития и инвестиций является заместитель главы Самары Владислав Зотов.

Оба департамента располагаются по адресу: ул. Галактионовская, 25. С департаментом туризма, предпринимательства и торговли можно связаться по телефону 8 (846) 332-65-72, с департаментом экономического развития и инвестиций — по телефону 8 (846) 333-39-29.