В администрации Самары появился департамент туризма, предпринимательства и торговли

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ.
В администрации Самары закончилась реорганизация департамента экономического развития, инвестиций и торговли. С 12 января в отдельное структурное подразделение выделили департамент туризма, предпринимательства и торговли.

 

Он будет заниматься вопросами развития въездного и внутреннего туризма, поддержки развития малого и среднего предпринимательства, поддержки промышленной деятельности на территории Самары, мониторинга состояния потребительского рынка товаров и услуг, в том числе размещением нестационарных торговых объектов. Руководителем департамента туризма, предпринимательства и торговли назначен Игорь Ларионов — ранее он являлся заместителем руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.

 

Работа департамента экономического развития и инвестиций будет сосредоточена на реализации единой экономической и инвестиционной политики, мониторинге и планировании экономической деятельности муниципальных предприятий. Руководителем департамента экономического развития и инвестиций является заместитель главы Самары Владислав Зотов.

Оба департамента располагаются по адресу: ул. Галактионовская, 25. С департаментом туризма, предпринимательства и торговли можно связаться по телефону 8 (846) 332-65-72, с департаментом экономического развития и инвестиций — по телефону 8 (846) 333-39-29.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

