Иван Носков: "Работу по выделению квартир детям-сиротам в Самаре значительно активизировали"

19 февраля глава города Самары Иван Носков совместно с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области генерал-майором юстиции Павлом Олейником встретились с жителями Самары из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства Самарской области" администрация Самары в этом году планирует предоставить этим ребятам квартиры в порядке очереди.

"С 2025 года работу по выделению квартир значительно активизировали, за год выдали почти в 2,5 раза больше квартир, чем в 2024 году. Выстраиваем плотное взаимодействие с застройщиками и контролирующими органами, существенную поддержку оказывает следственное управление по Самарской области. Совместно проверяем, чтобы квартиры соответствовали всем нормативам, документы были подготовлены вовремя и корректно. Такие встречи помогают ребятам задать все важные для них вопросы, а нам - лучше с ними познакомиться. Всем, кто изъявит желание, предложим работу в наших муниципальных учреждениях", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Всего в 2026 году администрация города Самары планирует приобрести не менее 250 квартир. Они приобретаются в разных районах города, площадь жилых помещений - от 33 до 66 квадратных метров. Также в течение года после заключения договора специализированного жилфонда юноши и девушки могут обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты на приобретение предметов для обустройства жилья.

Как отметил Павел Олейник, защита прав детей-сирот является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России.

"Офицеры ведомства не остаются в стороне от проблем детей-сирот, в том числе связанных с обеспечением их жилыми помещениями. Ребята всегда могут обратиться в следственное управление с любыми интересующими их вопросами, а сотрудники следственного управления всегда готовы оказать помощь в решении проблемных ситуаций", - отметил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Олейник.

Участники встречи смогли задать свои вопросы главе города и руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Один из наиболее популярных - наличие детских садов и школ в районе, где будет предоставлено новое жилье. Так, в новом жилом комплексе Кировского района Самары, где планируется приобретение квартир, расположен детский сад на 80 мест, по соседству планируется открытие еще одного детского сада, в пешей доступности - школа.