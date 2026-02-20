16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "Работу по выделению квартир детям-сиротам в Самаре значительно активизировали" Глава департамента транспорта Самары Владимир Чичев покинул свой пост Иван Носков: "Цель бизнес-миссий - помочь предпринимателям найти новых партнеров за пределами Самарской области" Иван Носков: "Прошу всех педагогов школ Самары уделять больше внимания урокам финансовой грамотности и "Урокам цифры" Иван Носков: "Соглашение о сотрудничестве Самары и Иркутска даст старт разнообразным проектам - в сфере туризма, образования, промышленности"

Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Работу по выделению квартир детям-сиротам в Самаре значительно активизировали"

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 февраля глава города Самары Иван Носков совместно с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области генерал-майором юстиции Павлом Олейником встретились с жителями Самары из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства Самарской области" администрация Самары в этом году планирует предоставить этим ребятам квартиры в порядке очереди.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"С 2025 года работу по выделению квартир значительно активизировали, за год выдали почти в 2,5 раза больше квартир, чем в 2024 году. Выстраиваем плотное взаимодействие с застройщиками и контролирующими органами, существенную поддержку оказывает следственное управление по Самарской области. Совместно проверяем, чтобы квартиры соответствовали всем нормативам, документы были подготовлены вовремя и корректно. Такие встречи помогают ребятам задать все важные для них вопросы, а нам - лучше с ними познакомиться. Всем, кто изъявит желание, предложим работу в наших муниципальных учреждениях", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Всего в 2026 году администрация города Самары планирует приобрести не менее 250 квартир. Они приобретаются в разных районах города, площадь жилых помещений - от 33 до 66 квадратных метров. Также в течение года после заключения договора специализированного жилфонда юноши и девушки могут обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты на приобретение предметов для обустройства жилья.

Как отметил Павел Олейник, защита прав детей-сирот является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России.

"Офицеры ведомства не остаются в стороне от проблем детей-сирот, в том числе связанных с обеспечением их жилыми помещениями. Ребята всегда могут обратиться в следственное управление с любыми интересующими их вопросами, а сотрудники следственного управления всегда готовы оказать помощь в решении проблемных ситуаций", - отметил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Олейник.

Участники встречи смогли задать свои вопросы главе города и руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Один из наиболее популярных - наличие детских садов и школ в районе, где будет предоставлено новое жилье. Так, в новом жилом комплексе Кировского района Самары, где планируется приобретение квартир, расположен детский сад на 80 мест, по соседству планируется открытие еще одного детского сада, в пешей доступности - школа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1