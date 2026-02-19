16+
Иван Носков: "Соглашение о сотрудничестве Самары и Иркутска даст старт разнообразным проектам — в сфере туризма, образования, промышленности"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
18 февраля администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с администрацией Иркутска. Соответствующий документ был подписан в ходе бизнес-миссии, проходящей с 16 по 20 февраля в Иркутске, где встретились предприятия малого и среднего бизнеса, представители администраций и структур поддержки бизнеса двух городов.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Самара стоит на берегу великой русской реки Волги, а Иркутск — город, максимально приближенный к великому озеру Байкал. Несмотря на разницу климата и культурных традиций, между нашими городами много общего, поэтому перспективы развития внутреннего туризма между Самарой и Иркутском, безусловно, есть. Это может быть и культурный, и деловой туризм, совместные проекты перекрестного туризма, обмен лучшими практиками между предприятиями туристической сферы. Курс на развитие внутреннего туризма, который взяла Россия, действительно позволяет лучше узнать историю, культуру, традиции нашей страны, и этот опыт особенно ценен для молодого поколения. В развитии туристического потенциала Самары считаю необходимым использовать все возможности национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — отметила первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова.

Соглашение предусматривает как популяризацию туристических маршрутов по Самаре и Иркутску, так и организацию деловых мероприятий — межмуниципальных форумов-выставок и обучающих семинаров, а также взаимную поддержку туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий. В перспективе возможна организация совместных культурных и спортивных мероприятий, сотрудничество в образовательной сфере. Перед подписанием соглашения стороны признали важное значение сотрудничества и необходимость согласованных действий в развитии внутреннего межрегионального туризма.

"Благодарю за инициативу, направленную на укрепление связей между нашими муниципалитетами. Иркутск и Самара — города с уникальной историей, богатым культурным наследием, огромным туристическим потенциалом. У них много общего — крупные транспортные узлы, центры притяжения для путешественников, оба города — хранители самобытных традиций. Все это — основа для обмена опытом и реализации совместных проектов", — прокомментировала и. о. заместителя мэра, председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Ольга Мартихаева.

"Почему соглашение подписали именно в сфере туризма? Все просто: Самара — это Волга, а Иркутск — это Байкал. Именно из Иркутска отправляются экскурсии к великому озеру. Нам, безусловно, есть, что показать гостям из Сибири, но и есть, что посмотреть в этом замечательном городе. Вообще, государственная политика в части развития внутреннего туризма позволяет открывать разные грани России, видеть все ее природное, культурное и национальное богатство", — поделился глава Самары Иван Носков.

Напомним, в бизнес-миссии в Иркутскую область принимают участие представители 11 предприятий малого и среднего бизнеса Самары — разработчики комплексных решений для энергетики и промышленности, производители котельного оборудования, масел и пластичных смазок, домов, коттеджей, зданий и сооружений из СИП-панелей, оборудования для парков, игровых и спортивных площадок, соковой продукции, а также предприятия, занимающиеся техобслуживанием и ремонтом высокотехнологичной медицинской техники.

Бизнес-миссии проходят в рамках в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В состав нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Следующие бизнес-миссии запланированы в Пермский край, Узбекистан (Ташкент) и Армению.

