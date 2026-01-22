Главой Чапаевска стал Александр Краснов

В четверг, 22 января, в Самарской губдуме конкурсная комиссия выбрала кандидата на должность главы Чапаевска. Им стал Александр Краснов, его кандидатуру депутаты думы Чапаевска поддержали единогласно, передает пресс-служба областного парламента.

Александр Краснов родился в Чапаевске, работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, занимал руководящие посты в администрации города, исполнял полномочия главы муниципалитета.

"Он хорошо знает проблемы города и ставит реальные задачи для их решения. Чапаевск имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, здесь расположены предприятия оборонной и химической промышленности. Приезжая сюда, я вижу, как город становится комфортнее для жизни. Уверен, что с поддержкой областного правительства, губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и депутатов законодательного собрания главе города удастся достичь значимых результатов", — сообщил председатель губдумы Геннадий Котельников.

Напомним, с 2022 года Чапаевск возглавлял Александр Кузнецов, до этого занимавший пост главы Октябрьского района Самары (2018-2022) и заместителя прокурора города (2015-2018). В конце сентября 2025 г. стало известно, что Александр Кузнецов станет министром внутренней политики Самарской области.