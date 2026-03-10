Самарская область расширяет программу летнего трудоустройства подростков в 2026 году

Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Один из вопросов — организация работы по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время в Самарской области в 2025 году и планах на 2026 год.
Глава региона подчеркнул важность приобретения первых профессиональных навыков и адаптации в трудовом коллективе для подрастающего поколения. "Первая работа позволяет подросткам сориентироваться в выборе профессии, проявить активную гражданскую позицию. Занятость в этом возрасте — это профилактика возможных правонарушений среди подростков. Это приоритетный для нас вопрос", — отметил Вячеслав Федорищев.
Ежегодно в период летних каникул министерство молодежной политики Самарской области при поддержке областного бюджета организует временное трудоустройство несовершеннолетних в муниципальных образованиях. На 2026 год на реализацию данной программы выделено порядка 74 миллионов рублей. Данные средства позволят заключить около 5 330 трудовых договоров.
В ходе совещания врио министра молодежной политики Самарской области Владимир Усов представил доклад о текущей ситуации: "Трудоустройство подростков осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Средний размер заработной платы составляет около 13 538 рублей за две недели. Особое внимание при организации трудоустройства уделяется детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям участников специальной военной операции".
Количество доступных трудовых мест будет расширено за счет привлечения предприятий реального сектора экономики, что позволит заключить более 1 400 договоров. Работодатели предлагают широкий спектр вакансий, включая такие направления, как благоустройство территорий, помощь библиотекарям и организацию культурно-массовых мероприятий.
"В 2026 году ожидается увеличение числа работодателей, готовых принять школьников на работу. Уже подтвердили участие более 60 организаций и учреждений", — добавил глава Самары Иван Носков.
Губернатор поручил организовать серию встреч с участием представителей муниципальных образований и крупных работодателей для обсуждения перспектив и развития механизма трудоустройства несовершеннолетних на предприятиях региона.
