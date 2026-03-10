16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область расширяет программу летнего трудоустройства подростков в 2026 году На оперативном совещании правительства при губернаторе обсудили итоги и планы по реализации "Школы героев" Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования  правительства Самарской области В Самаре на оперативном совещании при губернаторе рассмотрели обращения граждан Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

Облправительство Власть и политика

Самарская область расширяет программу летнего трудоустройства подростков в 2026 году

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Один из вопросов — организация работы по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время в Самарской области в 2025 году и планах на 2026 год.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона подчеркнул важность приобретения первых профессиональных навыков и адаптации в трудовом коллективе для подрастающего поколения. "Первая работа позволяет подросткам сориентироваться в выборе профессии, проявить активную гражданскую позицию. Занятость в этом возрасте — это профилактика возможных правонарушений среди подростков. Это приоритетный для нас вопрос", — отметил Вячеслав Федорищев.

Ежегодно в период летних каникул министерство молодежной политики Самарской области при поддержке областного бюджета организует временное трудоустройство несовершеннолетних в муниципальных образованиях. На 2026 год на реализацию данной программы выделено порядка 74 миллионов рублей. Данные средства позволят заключить около 5 330 трудовых договоров.

В ходе совещания врио министра молодежной политики Самарской области Владимир Усов представил доклад о текущей ситуации: "Трудоустройство подростков осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Средний размер заработной платы составляет около 13 538 рублей за две недели. Особое внимание при организации трудоустройства уделяется детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям участников специальной военной операции". 

Количество доступных трудовых мест будет расширено за счет привлечения предприятий реального сектора экономики, что позволит заключить более 1 400 договоров. Работодатели предлагают широкий спектр вакансий, включая такие направления, как благоустройство территорий, помощь библиотекарям и организацию культурно-массовых мероприятий.

"В 2026 году ожидается увеличение числа работодателей, готовых принять школьников на работу. Уже подтвердили участие более 60 организаций и учреждений", — добавил глава Самары Иван Носков.

Губернатор поручил организовать серию встреч с участием представителей муниципальных образований и крупных работодателей для обсуждения перспектив и развития механизма трудоустройства несовершеннолетних на предприятиях региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5