Виталий Шабалатов провел заседание правительства Самарской области

В среду, 4 марта, состоялось заседание правительства Самарского региона под председательством первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова.

Бал рассмотрен ряд вопросов, связанных с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством региональных нормативно-правовых актов. Так, был одобрен проект постановления правительства Самарской области, вносящий изменения в постановление правительства Самарской области от 11.07.2014 № 389 "Об установлении категорий граждан, проживающих на территории Самарской области и нуждающихся в специальной социальной защите, и утверждении порядка и условий предоставления жилых помещений (квартир) для социальной защиты отдельных категорий граждан".

Уточняется понятие члены семьи участника специальной военной операции. Также корректируется перечень документов, подтверждающих факт участия в специальной военной операции. Кроме того, принимая во внимание число семей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, передвигающимися с помощью кресла-коляски, достигшими возраста 18 лет и старше, предлагается дополнительная категория граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания инвалида в соответствии с действующим законодательством.

Получил одобрение правительства Самарской области для внесения на рассмотрение Самарской губернской думы законопроект, предлагающий наделить региональную государственную жилищную инспекцию правом рассматривать административные правонарушения в области благоустройства территории, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Документ разработан ГЖИ Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

"Предлагается расширить перечень составов, рассмотрение дел по которым возможно в упрощенном порядке без составления протоколов с помощью средств фото- и видеофиксации, дополнив перечень таких правонарушений непроведением мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, сооружений и крыш их подъездов", — отметил врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.

Он также подчеркнул, что порядок осуществления муниципального контроля, привлечения к ответственности нарушителей административными комиссиями остается прежним. Предлагаемая инициатива позволит дополнительно контролировать нарушения в сфере благоустройства в автоматическом режиме.

"Законопроектом предлагается переходить на иной уровень работы, связанной с благоустройством территорий. Использование технических средств позволит увеличить количество контролируемых объектов. В то же время, пользуясь случаем, обращаю внимание на работу административных комиссий на местах. Очевидно, что здесь необходимо усилить контроль", — подчеркнул Виталий Шабалатов.

Он предложил руководителям муниципальных образований продумать, какие изменения, связанные с благоустройством, необходимо внести в нормативно-правовую базу для улучшения качества содержания территорий.

Также на заседании правительства области утвердили план мероприятий ("дорожную карту") по развитию научно-популярного туризма на территории Самарской области на период 2026–2030 годов. Соответствующий проект распоряжения Правительства Самарской области подготовлен областным министерством науки и высшего образования.

План мероприятий предусматривает разработку научно-популярных маршрутов. Так, 3 февраля 2026 года, в преддверии Дня российской науки был запущен первый верифицированный научно-популярный маршрут "Крылья науки", участниками которого стали школьники — члены регионального детского совета по туризму. Маршрут "Крылья науки" размещен на сайте туроператора АНО "Центр детского туризма "Лаванда".

Программа тура рассчитана на два дня и включает посещение ключевых образовательных учреждений (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса) и промышленных предприятий региона.

"Результатом совместной работы с министерством туризма Самарской области стали итоги II всероссийской премии "Туристические города", которая проходила на прошлой неделе в городе Касимове Рязанской области. Гран-при в номинации "Город научно-популярного туризма" получила Самара", — доложил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.