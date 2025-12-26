Новый глава самарского правительства принес присягу

В пятницу, 26 декабря, Виталий Шабалатов принес присягу в качестве первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области. Произошло это в пятницу, 26 декабря, в стенах "белого дома", после того как губернатор Вячеслав Федорищев подвел основные итоги социально-экономического развития региона в 2025 году.

Виталий Шабалатов родился в 1974 г. в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности "юриспруденция". Работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В период с 2010 по 2023 год последовательно занимал должности помощника губернатора, руководителя управления делами региона, вице-премьера, а затем первого заместителя председателя правительства - заместителя губернатора. После этого стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с августа 2024 г. являлся советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Летом 2025 г. Виталий Шабалатов занял пост заместителя председателя правительства Самарской области, на котором курировал вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства, сферу ЖКХ.

Областное правительство Виталий Шабалатов возглавил 23 декабря. Он сменил на этом посту Михаила Смирнова. На церемонии присяги новый глава правительства сказал:

"Вячеслав Андреевич поставил серьезные задачи перед правительством в 2026 году. Только общей командной работой мы сможем достичь тех результатов, которые нам определил губернатор".