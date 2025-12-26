16+
Новый глава самарского правительства принес присягу

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 26 декабря, Виталий Шабалатов принес присягу в качестве первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области. Произошло это в пятницу, 26 декабря, в стенах "белого дома", после того как губернатор Вячеслав Федорищев подвел основные итоги социально-экономического развития региона в 2025 году.

Фото: Скриншот с видео "Самарская область" / vk.com

Виталий Шабалатов родился в 1974 г. в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности "юриспруденция". Работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В период с 2010 по 2023 год последовательно занимал должности помощника губернатора, руководителя управления делами региона, вице-премьера, а затем первого заместителя председателя правительства - заместителя губернатора. После этого стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с августа 2024 г. являлся советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Летом 2025 г. Виталий Шабалатов занял пост заместителя председателя правительства Самарской области, на котором курировал вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства, сферу ЖКХ. 

Областное правительство Виталий Шабалатов возглавил 23 декабря. Он сменил на этом посту Михаила Смирнова. На церемонии присяги новый глава правительства сказал: 

"Вячеслав Андреевич поставил серьезные задачи перед правительством в 2026 году. Только общей командной работой мы сможем достичь тех результатов, которые нам определил губернатор".   

 

 

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

