"Нужно, чтобы рождение детей стало модным": прямую линию с президентом России прокомментировали представители родительского сообщества

Многодетный отец, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов, отметил, что в эфире были даны конкретные поручения по решению острых проблем, но главным стал ценностный посыл о родительстве.

"Как многодетному отцу, мне важно слышать о семье на таком уровне. И сегодня прозвучали очень конкретные вещи", — заявил Доладов.

По словам общественника, ключевым для родителей стало прямое поручение Президента правительству решить вопрос с разрывом в поддержке между пособиями до полутора и до трех лет.

"Это не просто слова, а указание к работе. Сам факт, что эту проблему озвучили на всю страну, дает надежду", — подчеркнул он, отметив, что Путин честно обозначил и бюджетные ограничения.

Вторым важным моментом Доладов назвал поручение рассмотреть продление работы детских садов.

"Для работающих родителей это было бы спасением. Он сразу отметил, что для этого нужно кадровое усиление кадры, и это понимание ситуации тоже важно", — сказал председатель Совета отцов, добавив, что и вопрос обеспечения яслями при реновации жилья был затронут по существу.

Однако самым значимым итогом эфира для многодетного отца стал не только разговор о мерах поддержки, а общая философия.

"Самое главное — это посыл, который Владимир Путин попросил донести до всех: о счастье быть родителем. Когда глава государства говорит не только о деньгах, но и о ценностях, о состоянии души, — это самое ценное", — заявил Константин Доладов.

Он особо отметил личное обращение президента к культуре и СМИ с просьбой показывать материнство и отцовство как огромную радость и успех.

"Чтобы это стало модным. Здорово, что эти темы выводят на такой уровень и говорят о них открыто, с конкретными поручениями. Это придает уверенности, что нас, многодетных, видят и слышат", — резюмировал общественный деятель.

Таким образом, прямая линия с президентом, по мнению родительского актива, задала два четких вектора: практический — для решения насущных проблем через поручения правительству, и мировоззренческий — для укрепления в обществе ценности семьи и родительства как основы будущего страны.

Напомним, что в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева с 2025 года стартовало Десятилетие многодетной семьи. В уходящем году для семей с детьми, в том числе и многодетных, в регионе действовало около 40 мер соцподдержки. В настоящее время в регионе проживает более 42,5 тысяч семей, где воспитываются трое и более детей.