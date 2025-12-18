16+
Общественный совет минпромторга Самарской области подвел итоги 2025 года

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

Заседание открыл председатель Общественного совета, генеральный директор АО "Авиаагрегат" Денис Гараев. Основной доклад об итогах года представил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В своем выступлении глава ведомства отметил значимые достижения региона на федеральном уровне:

  • по итогам 2024 года Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России (9-е место) в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди 89 субъектов РФ;
  • на VII Федеральном форуме "Производительность 360" регион занял второе место в рейтинге Минэкономразвития России;
  • область также вошла в десятку лидеров I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития, заняв 8-ю позицию.

Особое внимание Денис Гурков уделил победе в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизация". Самарский проект по созданию Центра развития промышленной робототехники, реализованный ООО "Тесвел", стал одним из трех победителей федерального конкурса Минпромторга России.

О масштабах поддержки промышленных предприятий рассказала генеральный директор АО "Микрокредитная компания "Гарантийный фонд Самарской области" Юлия Красина. С 2020 года Фондом поддержан 91 инвестиционный проект на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей. Только в 2025 году выдано 26 льготных займов на 630,5 млн рублей. Параллельно с 2015 года федеральный Фонд развития промышленности профинансировал 58 проектов в регионе на сумму 29,6 млрд рублей, из них 11 проектов на 7,3 млрд рублей в уходящем году.

На заседании также были озвучены результаты всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России". В номинации "Лидер качества" победу одержало предприятие Самарской области "Новокуйбышевский завод масел и присадок". Диплом победителя представителю завода вручил Денис Гурков.

"2025 год подтвердил лидерство Самарской области в промышленной политике России. Вхождение в ТОП-10 по эффективности, второе место по производительности и победа в конкурсе по робототехнике — это результат командной работы бизнеса, власти и общественности. Мы продолжим поддерживать инновации и инвестиции, чтобы в 2026 году укрепить позиции региона как промышленного лидера Поволжья", — подвел итог заседания глава Минпромторга Самарской области.

Напомним, что 21 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в качестве главы комиссии по промышленности Госсовета РФ на Международном экспортном форуме "Сделано в России" обозначил основные тенденции развития промышленности в Самарской области, в том числе рост высокотехнологичных направлений в отрасли.

"Мы расширяем линейку возможностей для наших разработчиков, ученых, производителей новых материалов. Обсуждали с Министерством промышленности и торговли и Министерством экономического развития РФ: мы имеем сейчас большой заказ на новые материалы от беспилотной отрасли, автомобильной промышленности, при этом имеем базовое сырье — это и Куйбышевазот, Тольяттиазот, многие другие предприятия. Будем просить правительство России поддержать нашу идею создать филиал ИНТЦ "Композитная долина" на территории Самарской области, потому что именно в кооперации "наука — промышленность — реальный сектор" может рождаться новая добавленная стоимость", — рассказал глава региона на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по направлению "Промышленность" и "Международная кооперация и экспорт".

