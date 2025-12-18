По Пушкинской карте — к новогоднему настроению: афиша

Зимние экскурсии и спектакли — отличный способ провести свободный вечер или выходной, почувствовать атмосферу наступающего праздника и открыть для себя то, что обычно остается незамеченным. А с Пушкинской картой такие мероприятия становятся еще доступнее.

В городах по всей стране проходят тематические экскурсии, выставки и спектакли: в празднично украшенных залах, музеях, театрах, усадьбах. Это возможность узнать больше о родном городе, сделать красивые фотографии, зарядиться настоящим новогодним духом и провести время вместе с родными и близкими.

Выбрать интересный спектакль или экскурсию можно на платформе "Культура.РФ" или в приложении "Госуслуги Культура" — от детских спектаклей до рождественских музейных программ. Берите близких и родных и погружайтесь в атмосферу сказочной зимы по Пушкинской карте. Для удобства пользователей в афише портала "Культура.РФ" создан тег "Новый год". В нем уже доступны более 10 тысяч событий во всех регионах страны.

Программа "Пушкинская карта", вошедшая в национальный проект "Семья", дает молодым людям от 14 до 22 лет возможность посещать культурные мероприятия по всей России. Ежегодно на карту начисляется 5 тыс. рублей, которые можно потратить на экскурсии, музеи, театры, концерты и другие культурные события.

Музей модерна. Особняк А. П. Курлиной (Самара)

Экскурсия по выставке "Конфетный этикет"

Программа знакомит посетителей с историей кондитерской упаковки — от дореволюционных самарских производств до яркого советского дизайна. Гости увидят коллекцию Марины Целиной, бережно сохранившую обаяние старинных фантиков, коробок и этикеток, а также предметы из фондов самарских музеев. Экскурсия рассчитана на семейную аудиторию и превращает знакомство с историей города в легкое путешествие по визуальным мотивам, которые украшали сладости в разное время. Возможен заказ экскурсии для организованной группы по телефону: +7 (846) 333-24-98.

Экскурсия "От Рождества до Нового года"

Экскурсия знакомит гостей с тем, как встречали Новый год и Рождество в эпоху модерна в России. Какие традиции тогда считались обязательными, какие забавы собирали людей на улицах, какие колядки звучали под окнами и какие гадания будоражили воображение. Часть этих обычаев дошла до современности дней, другие остались в прошлом, сохранившись лишь в воспоминаниях и старинных открытках.

Лекция "Сладости и другая реклама эпохи модерна"

Программа погружает гостей в мир ярких городских афиш конца XIX — начала XX века. В это время реклама стала главным визуальным языком эпохи модерна: художники создавали не просто объявления, а настоящие произведения, которые оживляли улицы, торговые витрины и праздничные вывески. Посетителям расскажут, как выглядят сохранившиеся образцы ироничной и стильной рекламы сладостей: как презентовали шоколад, какао, бисквиты и конфеты, какие образы выбирали художники и почему именно эта эстетика стала визитной карточкой модерна.

Музей имени Алабина

Выставка "Сущности. Мифология самарских народов"

Приготовьтесь шагнуть в загадочный мир, где в шорохе леса, шуме воды и даже в уголках родного дома обитают незримые соседи — духи. Выставочный проект познакомит с традиционной мифологией народов Поволжья, которые наиболее многочисленно представлены в Самарском крае — русские, мордва, чуваши. На выставке вы узнаете, какие духи населяли дома, леса и водоемы у русских, татар, чувашей и мордвы. Кто является повелительницей Волги, как задабривали духов после захода солнца и чем мордовская хозяйка леса Вирь-ава схожа с Бабой-Ягой.

Выставка "Тыл"

Иммерсивная выставка представит уникальный взгляд на исторические события через призму жизни обычного подростка, вынужденного силой внешних обстоятельств рано повзрослеть, сменить учебное заведение на военное предприятие и встать на место мужчин, ушедших на фронт. Проект познакомит с повседневной жизнью куйбышевцев и эвакуированных жителей других городов, расскажет об их тяжелом быте и труде, позволит прочувствовать тревожные переживания и маленькие радости, сопровождавшие их в эти годы, покажет подлинные предметы и фотографии, а также даст голос самим участникам событий, которые расскажут — "а как это было — тогда в тылу".

Помимо уникальных экспонатов из фондов музея, среди которых настоящие заводские станки, бытовые вещи куйбышевцев, письма и вещи фронтовиков, плакаты "Окна ТАСС", редкие фотографии и печально известные продуктовые карточки, на выставке можно будет увидеть предметы, предоставленные партнерами проекта: фрагменты легендарного штурмовика Ил-2 от Музея истории Авиационного завода и Музея завода Авиакор, банка ленд-лизовской тушенки от Музея самарского технического лицея, фотография первых троллейбусов в городе от Музея Трамвайно-троллейбусного управления и многое другое.

Самарский археологический центр

Выставка "Следы античности на юге России"

Выставка посвящена античному городу Фанагория, возникшем на Таманском полуострове в 540-х гг. до н. э., и археологическим раскопкам на его территории. В экспозиции представлены разделы по торговле, ремеслам, религиозным верованиям, повседневной жизни, погребальному обряду и роли Митридата VI в истории Фанагории. На выставке можно будет познакомиться с античной керамикой, терракотовыми скульптурами, монетами, экспонатами из драгоценных металлов с территории города и некрополей. Выставочный проект включает интерактивный блок, где посетители могут увидеть массовые археологические материалы, копии керамических изделий, покрытых черным лаком, посмотреть информационные материалы о Фанагории и археологических раскопках на памятнике.

Дом-музей В. И. Ленина в Самаре

Выставка "Что предметы старины рассказать тебе должны"

Выставка рассказывает о бытовой среде русского народа. Посетители познакомятся с традиционной одеждой, утварью, инструментами, ремеслами и повседневной жизнью, в которой любое действие было связано с природой, трудом и народной мудростью. Наряду с визуальной подачей (демонстрацией музейного предмета), каждый экспонат выставки зашифрован русской народной загадкой. Расширяют представление об экспонатах многочисленные пословицы, поговорки, потешки и другие формы малого устного народного творчества.

Самарский областной художественный музей

Предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте. В предновогодний и зимний сезон здесь можно увидеть как масштабные классические проекты, так и выставки современного искусства.

Любителям современного искусства стоит посетить персональную выставку Ирины Чернавиной "Путешествие в Эдем", работающую до 25 января 2026 года. Проект предлагает зрителю метафорическое путешествие в мир поиска гармонии и внутреннего идеала, обращаясь к универсальным образам рая и утраченного Эдема.

До 18 января 2026 года в музее открыта выставка Николая Ельцова "Из осени в осень". В экспозиции представлены живописные пейзажи и натюрморты, в которых художник тонко передаёт состояние природы и времени.

Особое место в программе занимает масштабный межмузейный проект "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается", подготовленный совместно с Музеем Победы и Российским национальным музеем музыки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка рассказывает о судьбах художников-фронтовиков, фронтовых художников и художников и детей войны. В экспозиции представлены произведения И. Цыбульника, А. Пластова, С. Адливанкина, Л. Кривицкого и других авторов. Выставка работает до 23 февраля 2026 года и имеет особое значение для Самары — города, который в годы войны был запасной столицей страны.

Также по Пушкинской карте можно познакомиться с постоянной экспозицией восточного искусства музея. Коллекции искусства Китая, Японии и стран исламского Востока включают редкие памятники культуры, в том числе предметы из собрания Альфреда фон Вакано и поступления из Эрмитажа и Музея искусства народов Востока.

Третьяковская галерея в г. Самаре

Выставка "Детство. Мечты"

Проект воссоздает пространство детской мечты, перемещая посетителей в утраченный мир прошлого. В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем. В этом проекте музей экспериментирует с форматом, акцентируя внимание на чувствах и воспоминаниях людей. Экспозиция дополнена бытовыми предметами, игрушками, фотографиями и детскими рисунками. На выставке представлены 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея, а также из частных собраний. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как "Опять двойка" Федора Решетникова, "Будущие летчики" Александра Дейнеки, "1918 год в Петрограде" Кузьмы Петрова-Водкина, "Лето" Татьяны Яблонской, "Картина для детей" Петра Кончаловского, и многие другие. В произведениях искусства отражен "взрослый" взгляд на тему детства: художники осмысляют свой путь взросления и опыт родительства.

А еще на сайте портала "Культура.РФ" доступен развлекательно-просветительский проект "Новогодний календарь". Он расскажет об истории Нового года и Рождества в России, о том, какими были первые новогодние елочные игрушки, что было принято готовить на праздничный стол и какие дарить подарки. Также там собраны мастер-классы и подборки кинолент и мультфильмов, которые помогут создать праздничное настроение.