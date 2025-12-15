В музее Рязанова расскажут о традициях празднования советского Нового года

В четверг, 8 декабря, в 18:00 историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Ирина Янцен прочитает лекцию "Традиции празднования советского Нового года" (12+).

"Каждый год 31 декабря мы с друзьями… собираемся вместе и дарим любимым и близким подарки. А еще мы, конечно же, долго готовимся к Новому году — кружимся по магазинам, придумываем праздничное меню. Но среди всех приятных хлопот есть одно из самых приятных — наряжать елку. Во многом эти традиции сложились еще в Советском Союзе. На лекции речь пойдет о том, когда в СССР появилась традиция праздновать Новый год и какие новогодние ритуалы дошли до наших дней. Посетители также узнают, как наряжали елку в недавнем прошлом", - сообщают организаторы.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 20 декабря, в 15:00 пройдет шестое занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Естественная классификация кино-знаков: как определить жанр фильма, который мы смотрим?" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Жанровая классификация — тема, к которой неохотно подступаются теоретики искусства. Разбираться в литературных или живописных жанрах — все равно, что копаться в вопросах, практический смысл от которых не всегда ясен. При первом приближении к кино возникает аналогичная ситуация: знание жанра фильма вторично для его восприятия и оценки зрителем. Но что если банальность вопроса о жанрах скрывает тайные аспекты природы кино?

Шестая встреча киношколы завершает первую часть курса этого года — "Форма кино". Занятие будет посвящено ответам на следующие вопросы: что такое жанровое кино и возможно ли кино, которое не вмещается в рамки никакого жанра? Возможна ли сегодня чистота жанровых форм кино? Что хотят сказать, когда добавляют к классическим жанрам приставку "нео-"? Может ли жанровое кино быть одновременно авторским и создаваться на территории экспериментального кинематографа? И куда могут привести споры о жанре конкретного фильма?

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 21 декабря, в 14.00 в музее Рязанова пройдет лекция "Однажды в новогоднюю ночь" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Однажды в новогоднюю ночь произошло чудо, и на советские телеэкраны вышел фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+). Удивительно, но до сих пор россиянам интересен сюжет этой картины. А ведь сначала "Ирония" была всего лишь непритязательной пьесой для провинциальных театров — Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский сочинили ее ради легкого заработка. Авторы не могли предположить, что спустя многие годы зрители будут спорить о поведении Жени Лукашина и жалеть Галю с Ипполитом.

Каким же образом этой истории удалось подняться до драматических высот? Почему пробы на главные роли были такими сложными? Зачем Рязанов приглашал четырех композиторов писать музыку для фильма? На лекции посетители узнают об этих и других секретах создания культовой киноленты.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.