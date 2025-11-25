16+
В "ЗИМ Галерее" расскажут об историях большой любви в Самаре

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 30 ноября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Большая любовь в маленьком городе" (16+). Ее прочитает историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Как Самара подарила писателю Максиму Горькому надежду на счастливую семейную жизнь, а он ее упустил. Какая трагедия скрывалась за нежной перепиской губернатора Григория Аксакова с женой. Как самарская тюрьма стала роддомом для первенца Валериана Куйбышева, и почему его мать так и не стала спутницей жизни легендарного большевика. Какие страсти бушевали в семье купеческой вдовы Шихобаловой, и почему ее союз с композитором Ильей Шатровым вызвал гнев родственников и осуждение горожан.

На лекции Инга Пеннер расскажет подробно об этих и других историях самарцев начала ХХ века. Гости услышат об известных женщинах прошлого и их любви, о мужчинах, ради которых они были готовы жертвовать жизнью и репутацией, а также о счастливых семейных парах.

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

