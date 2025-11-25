В "ЗИМ Галерее" расскажут об историях большой любви в Самаре

В воскресенье, 30 ноября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Большая любовь в маленьком городе" (16+). Ее прочитает историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер. Вход свободный.
Как Самара подарила писателю Максиму Горькому надежду на счастливую семейную жизнь, а он ее упустил. Какая трагедия скрывалась за нежной перепиской губернатора Григория Аксакова с женой. Как самарская тюрьма стала роддомом для первенца Валериана Куйбышева, и почему его мать так и не стала спутницей жизни легендарного большевика. Какие страсти бушевали в семье купеческой вдовы Шихобаловой, и почему ее союз с композитором Ильей Шатровым вызвал гнев родственников и осуждение горожан.
На лекции Инга Пеннер расскажет подробно об этих и других историях самарцев начала ХХ века. Гости услышат об известных женщинах прошлого и их любви, о мужчинах, ради которых они были готовы жертвовать жизнью и репутацией, а также о счастливых семейных парах.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее