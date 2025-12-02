16+
В Музее имени Алабина пройдет лекция о самарских древностях

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 4 декабря, в 19:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина пройдет лекция "О самарских древностях" (12+). Про сохранившееся наследие первой самарской крепости расскажет главный библиограф издательства "Пашков дом" Российской государственной библиотеки Андрей Макаров. Вход свободный.

Самарская крепость. Гравюра Адама Олеария Самарская крепость. Гравюра Адама Олеария

Древностей в Самаре, основанной в 1586 году, сохранилось немного по самой банальной причине — из-за гибели городских построек, документов делопроизводства, самых разных артефактов в огне многочисленных жестоких пожаров. Однако научные изыскания и совершенно случайные находки последних десятилетий со всей определенностью обогатили начальную историю Самары.

Среди находок: 17 царских грамот самарским воеводам 1586–1643 годов; иллюстрированная Самарская рукопись 1629 года; изображения на двух книжных миниатюрах (первая половина XVII века) явления Божией Матери самарцу, случившегося в период между 1586 и 1592 годами; фундамент Казанского собора 1744 года постройки.

Один из главных исследователей первой самарской крепости расскажет на лекции об этих и других открытиях, которые вводят историю Самары в контекст общероссийского и мирового исторического процесса. 

