Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

В планах у актера посетить в Москве два мероприятия: афтерпати после спектакля и утреннюю пресс-конференцию. На оба выхода образы мировой кинозвезде подобрала Ксения Собчак на Авито.

"Самая красивая девушка Стамбула — это история, в которой каждый зритель может узнать часть себя. Сцена — особое место, где эмоции рождаются прямо в моменте и становятся общими для актёра и зала. Мы рассказываем простую, но очень искреннюю историю о любви, надежде и человеческих чувствах. И каждый вечер эта история звучит немного по-новому благодаря энергии зрителей", — поделился Бурак Озчивит.

Для составления образа Ксения Собчак использовала винтажные и ресейл вещи премиум- и High Fashion-брендов, найденные на Авито. Для пресс-конференции были использованы кашемировый пиджак и вельветовые брюки, а также трикотажная водолазка культовых итальянских брендов. Для вечернего образа был подобран более смелый лук, ярким акцентом которого стала брутальная кожаная куртка всемирно известного японского дизайнера. Образ дополнили джинсы, белое поло и смелые аксессуары. Стоимость образов составила 680 тыс. рублей, что вышло практически на 50% дешевле, чем стоимость аналогичных товаров из бутика.

"Создание модного образа — это сложный процесс: нужно не просто разбираться в брендах, но учитывать современные тренды, специфику мероприятия и, конечно же, личный стиль человека, который становится его узнаваемым почерком. В случае с Бураком Озчивитом акцент был сделан на привычном ему стиле: маскулинные вещи с хорошим кроем, акцент на качественных материалах и сдержанные цвета, знакомые нам по его гардеробу. При этом нам удалось найти по-настоящему редкие предметы, например, брутальную куртку с типичным японским интеллектуальным акцентом в стиле деконструктивизма", — подчеркнула Ксения Собчак.

"Неспроста образ для Бурака Озчивита был собран именно из уникальных вещей. Сегодня ресейл окончательно закрепился как один из мировых модных трендов: звёзды всё чаще появляются на красных дорожках и крупных светских событиях в архивных образах, показывая, что стиль строится не на новизне вещей, а на их редкости, качестве и осознанном подходе к моде. Ресейл не только делает мировую моду доступной и демократичной, но и дает возможность найти по-настоящему уникальные товары, которые не найти в широком ассортименте, например, вещи из лимитированных коллекций. Выбранные Ксенией Собчак образы идеально подходят Бураку Озчивиту, и при этом дополняют его индивидуальный стиль", — комментирует Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle в Авито.

Моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула" — первая театральная работа режиссера Чагры Шенсоя, известного по ролям в популярных исторических сериалах "Основание: Осман" и "Воскресший Эртугрул". В центре сюжета — история автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет "самой красивой девушкой Стамбула". Это история о попытке сохранить достоинство, когда внутри все горит, и о человеке, живущем в тени большого города, но не теряющем способности любить. Спектакли пройдут 2 марта в Москве, 20 марта в Казани и 24 марта в Санкт-Петербурге.