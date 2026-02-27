16+
Театр Культура

Шостакович Опера Балет на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты "Золотой Маски"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
9, 10 и 12 марта Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на Российскую Национальную театральную Премию и Фестиваль "Золотая Маска" сезона 2024-2025.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова и художественного руководителя балета Юрия Бурлака в Москве представят программу "Балеты Императорского двора" (фантастический балет "Роман Бутона розы" Р. Дриго, аллегорический балет "Времена года" А. Глазунова) и балет-феерия "Щелкунчик" П. Чайковского.

Опера "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха, также вошедшая в число номинантов "Золотая Маска" прошедшего сезона, будет показана членам жюри на своей площадке в мае.

Три постановки, номинированные на "Золотую Маску", подтверждает высокую профессиональную оценку ведущих специалистов театрального искусства страны, отмечают в Самарском академическом театре оперы и балета. Также там напоминают, что в 2025 году Шостакович Опера Балет был удостоен специальной премии сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева "Маэстро" за постановку оперы "Мастер и Маргарита" С. Слонимского.

Программа гастролей:

9 и 10 (показ в рамках "Золотой Маски") марта в 19:00

Программа "Балеты Императорского двора". Музыкальный руководитель и главный дирижёр — Евгений Хохлов. Автор проекта — заслуженный артист России Юрий Бурлака.

I отделение

Риккардо Дриго

"Роман Бутона розы"

Фантастический балет в 1 действии

Одноактный балет Мариуса Петипа в 1904 году был отрепетирован и подготовлен для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Это была последняя оригинальная балетная партитура Риккардо Дриго в России. Мировая премьера состоялась в 1919 году на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург), в бенефисе композитора. Балетмейстер-постановщик — Александр Чекрыгин.

Дирижёр-постановщик — Евгений Хохлов

Балетмейстер-постановщик, автор либретто по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского, автор новой хореографии — заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025) — тонкий знаток классического наследия. Балетмейстер-реставратор, педагог, историк балета, балетный критик, президент международного благотворительного фонда восстановления, сохранения и развития классического балетного искусства имени Мариуса Петипа.

Художник-постановщик — Альона Пикалова

Художник по костюмам — Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903)

Художник по свету — Ирина Вторникова

II отделение

Александр Глазунов

"Времена года"

Аллегорический балет в 1 действии, 4 картинах

Мировая премьера состоялась в 1900 году на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург). Хореография Мариуса Петипа (1900).

Одноактный балет Александра Глазунова "Времена года" считается редко исполняемым произведением. Это связано с тем, что оригинальная хореография Мариуса Петипа утеряна, сохранились лишь оркестровая партитура, а также эскизы костюмов и декораций.

Нынешняя постановка балета "Времена года" осуществлена победителями конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа "Русский балет навсегда" и мастера-хореографа проекта, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной.

Перед молодыми хореографами была поставлена задача: возродить спектакль современными средствами выразительности, но пройдя через различные исторические эпохи развития балетного искусства.

У спектакля "Времена года" есть своя концепция:

  1. "Зима" — зрители увидят эпоху русского императорского балета конца XIX-начала XX века.
  2. "Весна" — в этой части будет затронута тема советского конструктивизма 20-х годов XX века.
  3. "Лето" — эпоха 30-40-х годов XX века, где зарождалось направление симфонического балета и развитие неоклассического языка танца.
  4. "Осень" — часть представляет собой нынешнее время в развитии российской современной хореографии, где используются различные техники классического и современного танца.

Дирижёр-постановщик — Евгений Хохлов

I картина "Зима". Балетмейстер-постановщик — Елизавета Мазуркевич

II картина "Весна". Балетмейстер-постановщик — Лилия Симонова

III картина "Лето". Балетмейстер-постановщик — Марианна Рыжкина

IV картина "Осень". Балетмейстер-постановщик — Даниил Благов

Художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков

Художник по свету — Ирина Вторникова

12 марта в 12:00 и 19:00 (показ в рамках "Золотой Маски") театр представит балет-феерию "Щелкунчик" П. Чайковского.

Пётр Ильич Чайковский (1840-1893). Балет-феерия в двух действиях, трех картинах с прологом и эпилогом. Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра. Дюма (1802-1870) "История Щелкунчика" (1844). Хореография Льва Иванова (1892)

Художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, впервые представленной на сцене Мариинского театра. Именно в таком визуальном и хореографическом решении великий Чайковский видел своего "Щелкунчика" на премьере.

Спектакль был воссоздан по сохранившимся эскизам декораций и костюмов, фотографиям спектакля. Только в самарском театре зрители могут видеть фрагменты оригинальной хореографии, созданной Львом Ивановым, воссозданные на основе так называемых Гарвардских записей Николая Сергеева и его помощников, записанных по системе Владимира Степанова, а также участников спектаклей трупп "Интернациональный балет" и "Сэдлерс-Уэлс" в Англии. И только в этом спектакле звучат два музыкальных номера из рукописей Чайковского, не исполнявшиеся ранее.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов

Постановка и новая хореографическая редакция — Юрий Бурлака

Художник-постановщик — Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года)

Художник по костюмам — Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарёва 1892 года)

Художник по свету — Александр Наумов

