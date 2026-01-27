Режиссером самарского театра драмы стал Олег Скивко

Должность главного режиссера Самарского академического театра драмы им. Горького занял Олег Скивко.

Как сообщили в пресс-службе театра, Скивко поступил на на должность режиссера первой категории на прошлой неделе.

Он окончил Самарский государственный институт культуры (курс Александра Золотухина). В 1999 г. поставил моноспектакль по Василию Шукшину "До третьих петухов" с Олегом Беловым. Спектакль завоевал множество премий на различных международных фестивалях. Спектаклем Олега Скивко "Сконапель истоар" по "Мертвым душам" Н. Гоголя открылся новый самарский театр "Актерский дом" (при Самарском отделении СТД РФ).

Работал в Ярославском ТЮЗе ("Мертвые души" Н. Гоголя, "Хочу сниматься в кино" Н. Саймона), в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре ("Покровские ворота" Л.Зорина, "Том Сойер" и другие), в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького ("Божьи одуванчики" А. Иванова), в театре "СамАрт" ("Провинциальные анекдоты" А. Вампилова).

В Москве поставил моноспектакль с ведущей актрисой Малого театра, народной артисткой РФ Еленой Харитоновой "Как ставится пьеса" по Карелу Чапеку. Ряд спектаклей поставил в драматическом театре "Колесо" им. Г. Б. Дроздова (Тольятти) и самарском театре "Витражи".

Труппе театра в субботу режиссера представил и. о. директора театра Юрий Проничев.