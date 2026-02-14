Театр как зеркало любви: арт-променад "Путь любви" в Самаре

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича 14 февраля пригласил зрителей на уникальное театральное событие — арт-променад "Путь любви". Мероприятие, приуроченное ко Дню всех влюбленных, предшествовало показу балета-предания Александры Тихомировой "Крылья. Время любить".

Участникам была предоставлена возможность не только соприкоснуться с закулисной жизнью театра, но и пройти через семь этапов любви, интерпретированных в различных театральных пространствах.

Путешествие началось с вручения блокнотов для фиксации впечатлений.

Зрители перемещались по знаковым зонам театра, включая репетиционные залы и кулуары, где могли наблюдать за процессом создания спектакля. Каждая локация была тематически связана с одним из этапов любви, обозначенных психологами. В качестве проводника по этим этапам выступала лирическая книга Александры Тихомировой, чьи строки помогали осмыслить трансформацию чувств.

Так, большой зал театра ассоциировался с этапом "влюбленности", передавая ощущение ожидания чуда и яркого впечатления от первой встречи. Коридоры хранили следующую стадию, символизирующую глубину пространства и возможную трансформацию отношений. Психологически сложный этап "отвращения" или пресыщения, который зачастую становится испытанием для пар, был представлен в менее парадных помещениях.

Этап "смирения" и принятия ситуации проиллюстрировали в зонах, располагающих к диалогу и компромиссу, например, на балконе театра. Оттуда на ситуацию можно посмотреть под новым углом.

Переход в закулисье ознаменовал собой этап "служения", где артисты, подобно искренне любимым, отдают себя безвозмездно высшей идее. Пространство за сценой символизировало этап "искренней дружбы", где истинная близость раскрывается через глубокое понимание внутреннего мира другого человека. Финальным аккордом стал выход на сцену и подъем на декорации, олицетворяющий целостное видение любви, где личные записи участников складываются в полную картину индивидуального пути к любви.

Кульминацией стала творческая встреча с хореографом-постановщиком Александрой Тихомировой и презентация ее книги "Время любить". На встрече семья артистов балета Софья Туманова и Денис Мазанов поделилась природой любви, ее хрупкостью и силой партнерства, а также отражением личных отношений в сценическом искусстве.

В книгу вошли личные размышления, эмоции и переживания автора — все то, что когда-то было "выплеснуто" на бумагу и теперь обрело самостоятельную жизнь. Как гласит предисловие, эти стихи должны служить поддержкой, чтобы нужные строки пришли к человеку в самый подходящий момент.

Тихомирова подчеркнула, что путь к результату, а не сам финал, является для нее более ценным, сравнивая рождение спектакля с появлением ребенка, которого долго создаешь, а затем отпускаешь. По ее мнению, любовь — это великая, бесконечная в своем потенциале созидательная сила. Кусочек этой любви получил каждый участник арт-променада в виде книги с автографом.

Арт-променад "Путь любви" представил собой новый формат театрального взаимодействия, объединив поэзию, движение и глубокий диалог об искусстве и межличностных отношениях. После этой многогранной программы зрители были приглашены на просмотр балета "Крылья. Время любить", основанного на литературном произведении В. А. Заренкова "Орлы и Люди". Это предание о зарождении мира, пока еще погруженного в серость и холод. Но два белых орла обязательно его оживят.