16+
Самарский театр оперы и балета откроет Минский рождественский оперный форум

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 16 декабря, гастрольную программу XV Минского международного Рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси откроет самарская постановка оперы С. Слонимского "Мастер и Маргарита".

Фото: театр оперы и балета

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер: "Самарский театр продолжает активно позиционировать себя на международном уровне, и мы рады вновь оказаться на сцене Большого театра Беларуси и встретиться с его замечательным зрителем. Нам выпала большая честь открывать программу форума в этом году. Коллектив Самарского театра оперы и балета представит знаковый спектакль своего репертуара — оперу Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита" в постановке народного артиста России Юрия Александрова.

Нам приятно, что выбрали именно эту оперу, поскольку только в нашем театре идет первая и пока единственная в мире ее полноценная постановка. Я убежден, что спектакль станет достойным подарком белорусским зрителям в преддверии новогодних и рождественских праздников. Ждем с нетерпением этой встречи, и надеемся, что наша дружба с Большим театром Беларуси станет еще теснее".

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Булгакова; музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов; режиссер-постановщик — Юрий Александров; художник-постановщик — Сергей Новиков; художник по свету — Ирина Вторникова; балетмейстер-постановщик — Надежда Калинина; художник по видеоконтенту — Digital Opera Saint-Petersburg.

Премьера оперы Слонимского "Мастер и Маргарита" состоялась 6 октября 2023 года. В ноябре 2023 г. театр представил оперу "Мастер и Маргарита" на сцене Мариинского театра (Мариинский-2). Показ состоялся в рамках проведения IX Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Осенью 2024 г. опера с успехом прошла на Исторической сцене Большого театра России в рамках Всероссийского фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку". Спектаклю присуждена IX Национальная оперная премия "Онегин" в номинации "Событие. Традиции" (2024). В июне 2025 г. спектакль был удостоен уникальной премии "Маэстро" в рамках XXXI Российской национальной театральной премии "Золотая Маска". 

