Жители региона увидят лучшие постановки "Театрального Приволжья" на большом экране

В среду, 28 января, в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей - победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Самарская область активно участвует в фестивале, артисты молодежных и детских театральных коллективов губернии ежегодно завоевывают призовые места.

В 2025 г. на VII сезон фестиваля от Самарского региона поступило 265 заявок (более чем 3 тыс. участников) из 33 муниципальных образований.

Победителями регионального этапа фестиваля стали Народный ансамбль танца "Каприз" из Кинеля. Артисты показали хореографический спектакль "Между двух крыльев, легенда о чистом сердце" и завоевали первое место в номинации "Лучший детский спектакль", а также диплом "Лучшее музыкальное оформление".

В лидеры вышел и театр "DragLAB из Самары со спектаклем "Барабаны в ночи" (первое место в номинации "Лучший молодежный спектакль", диплом "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", специальный диплом "Лучшая мужская роль второго плана").

В течение месяца видеоверсии спектаклей - победителей регионального этапа пройдут на 37 площадках культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, музыкальных, общеобразовательных школ, виртуальных концертных залов в Волжском, Богатовском, Пестравском, Красноармейском, Борском, Красноярском, Ставропольском, Сергиевском, Приволжском районах, городах Тольятти, Похвистнево, Сызрань и Кинель. Зрителями станут более 2950 человек.

Коллективы - победители регионального этапа будут представлять Самарский регион на окружном этапе фестиваля.

Напомним, фестиваль детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" - общественный творческий проект, который проходит с 2019 г. по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатор показов - Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.