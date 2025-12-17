Театр "Мастерская" поставил спектакль "Леди Макбет"

В начале декабря в театре для детей и молодежи "Мастерская" состоялась премьера спектакля "Леди Макбет" (16+) — постановки по мотивам повести Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". Спектакль стал заметным событием: жесткий материал, минималистичная форма, сильный ансамбль и режиссерский взгляд, сосредоточенный не на преступлении, а на внутренней катастрофе человека.

Ирина Сидоренко, художественный руководитель театра для детей и молодежи "Мастерская"

— Для многих зрителей театр "Мастерская" — открытие. Расскажите немного о самом театре.

— Театр существует уже восемь лет. Он был создан на базе выпускного курса Института культуры, я была руководителем этого курса. Под него и был открыт театр. С самого начала у нас появился адрес — улица Чернореченская, 15. Все это время здание строилось и, наконец, было завершено именно для нас.

Сегодня в труппе уже не только мои ученики того самого курса. У нас работают выпускники Екатеринбургского театрального института, Саратовского театрального института, а также мои ученики с других курсов. Театр живет, развивается, и зрители, которые приходят к нам впервые, как правило, остаются с нами.

— В чем, на ваш взгляд, главная особенность "Мастерской"?

— Мы стараемся честно работать со зрителем. Быть откровенными, не врать. Дарить часть своей души. Для нас театр — это не место, куда приходят "отрабатывать", это место служения. И, что важно, это служение до сих пор приносит артистам удовольствие.

— Судя по репертуару — а он у вас большой — театр работает очень быстро.

— Мы работаем не быстро, а активно. Репетиционный период спектакля — около двух месяцев, иногда проекты идут параллельно. Это возможно благодаря двум залам и достаточно большой труппе.

— Какие планы у театра дальше?

— Планы большие. Мы много ставим, потому что, во-первых, важно, чтобы вся труппа была занята, а во-вторых — нам интересно работать не только самим, но и с приглашенными режиссерами.

Работа с приглашенными режиссерами становится для театра способом расширять художественные границы и искать новые интонации. Одним из таких сотрудничеств и стала постановка "Леди Макбет". Над спектаклем работала приглашенный режиссер Ирина Кондрашова — московский постановщик, для нее эта работа стала уже не первой в театре "Мастерская".

Лесков: история не о преступлении, а о пустоте

Повесть Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда" — это трагедия не столько о злодействе, сколько о превращении подавленной личности в разрушительную силу. Катерина Львовна — не прирожденная злодейка. Она — продукт среды, где женщина лишена смысла, свободы и эмоциональной связи.

Эмоциональная изоляция, хроническая скука, отсутствие цели, невозможность проявить себя формируют внутреннюю пустоту. В этом состоянии любое вторжение извне воспринимается как шанс на жизнь. Появляется человек, рядом с которым возникает движение — сначала едва заметное, затем захватывающее: чувство, желание, выход из оцепенения, ощущение возможности иного существования. Но у героини нет опыта здоровых отношений и понимания границ — ни своих, ни чужих.

Любовь становится не чувством, а спасательным кругом. Вся цепочка преступлений — не рост жестокости, а отчаянная попытка удержать единственную эмоцию, символ жизни. Лесков точно показывает психологический механизм: подавленные потребности возвращаются в разрушительной форме. Именно этот внутренний механизм и становится центром спектакля.

Ирина Кондрашова, режиссер спектакля "Леди Макбет" (Москва)

— Спектакль производит сильное впечатление. Почему вы обратились именно к "Леди Макбет"?

— Это тот вопрос, на который сложно ответить. Потому что нет какой-то одной логической причины. Здесь скорее совокупность ощущений. Меня интересовала тема предательства, тема прощения, но, пожалуй, больше всего — тема прощания. Еще вопрос — почему зрители любят жестокость? Я очень долго считала, что это не так, боролась, протестовала… А потом жизнь показала, что это — так…

— Да, "Леди Макбет" — материал очень жесткий, можно сказать, жестокий…

— Но дело не только в жестокости. В нем есть загадка. Многие хотят ставить "Леди Макбет". Думаю, здесь работает в том числе и тема сублимации: зритель проживает происходящее на сцене и очищается. Для меня этот спектакль — про возможность такого очищения.

— В основе спектакля — авторская инсценировка?

— Да, инсценировку я писала сама. Она построена монтажно, почти кинематографично. Сцены не развиваются линейно: актеры постоянно "прыгают" по времени и состояниям — от середины к началу, затем снова к середине и финалу.

— В чем была главная сложность работы?

— Это чрезвычайно сложная актерская задача. При такой структуре спектакля актерам нужен очень мощный инструментарий, чтобы удерживать внутреннюю логику роли. Основная наша задача была — срастить актерскую линию, сделать ее цельной.

Ребята взяли эту задачу и справились с ней. Для меня этот спектакль — как бетонная плита. И актеры подняли ее на своих плечах: через репетиции, через слезы, усталость, синяки, через себя. Это было нелегко, но результат — успешный. Огромная заслуга художника по свету Евгения Вершинина. Свет здесь — полноценный соавтор спектакля.

— Вы уже не первый раз работаете с труппой театра "Мастерская".

— Да, это наш третий совместный спектакль. Мы уже понимаем друг друга, чувствуем общий язык. Каждый внес свой кусочек в этот мир.

— В спектакле ощущается сильный ансамбль.

— Для меня это принципиально. И театр "Мастерская" в этом смысле уникален.

Финал без выбора

К концу спектакля Катерина Львовна оказывается в состоянии, где переплетаются вина, страх утраты, зависимость и отчужденность от реальности. Динамика страсти разгоняется как лавина, которую уже невозможно остановить. Саморазрушение становится не выбором, а единственным возможным итогом пути, построенного на подавлении.

"Леди Макбет" в театре "Мастерская" — это спектакль о цене несвободы и эмоционального голода. О том, что происходит с человеком, который слишком долго не имел права хотеть, любить и выбирать. Тема вечная. И поэтому эта история, написанная в XIX веке, так точно и болезненно звучит сегодня.