Театр "Мастерская" поставил спектакль "Леди Макбет"

В начале декабря в театре для детей и молодежи "Мастерская" состоялась премьера спектакля "Леди Макбет" (16+) — постановки по мотивам повести Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". Спектакль стал заметным событием: жесткий материал, минималистичная форма, сильный ансамбль и режиссерский взгляд, сосредоточенный не на преступлении, а на внутренней катастрофе человека.
Ирина Сидоренко, художественный руководитель театра для детей и молодежи "Мастерская"
— Для многих зрителей театр "Мастерская" — открытие. Расскажите немного о самом театре.
— Театр существует уже восемь лет. Он был создан на базе выпускного курса Института культуры, я была руководителем этого курса. Под него и был открыт театр. С самого начала у нас появился адрес — улица Чернореченская, 15. Все это время здание строилось и, наконец, было завершено именно для нас.
Сегодня в труппе уже не только мои ученики того самого курса. У нас работают выпускники Екатеринбургского театрального института, Саратовского театрального института, а также мои ученики с других курсов. Театр живет, развивается, и зрители, которые приходят к нам впервые, как правило, остаются с нами.
— В чем, на ваш взгляд, главная особенность "Мастерской"?
— Мы стараемся честно работать со зрителем. Быть откровенными, не врать. Дарить часть своей души. Для нас театр — это не место, куда приходят "отрабатывать", это место служения. И, что важно, это служение до сих пор приносит артистам удовольствие.
— Судя по репертуару — а он у вас большой — театр работает очень быстро.
— Мы работаем не быстро, а активно. Репетиционный период спектакля — около двух месяцев, иногда проекты идут параллельно. Это возможно благодаря двум залам и достаточно большой труппе.
— Какие планы у театра дальше?
— Планы большие. Мы много ставим, потому что, во-первых, важно, чтобы вся труппа была занята, а во-вторых — нам интересно работать не только самим, но и с приглашенными режиссерами.
Работа с приглашенными режиссерами становится для театра способом расширять художественные границы и искать новые интонации. Одним из таких сотрудничеств и стала постановка "Леди Макбет". Над спектаклем работала приглашенный режиссер Ирина Кондрашова — московский постановщик, для нее эта работа стала уже не первой в театре "Мастерская".
Лесков: история не о преступлении, а о пустоте
Повесть Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда" — это трагедия не столько о злодействе, сколько о превращении подавленной личности в разрушительную силу. Катерина Львовна — не прирожденная злодейка. Она — продукт среды, где женщина лишена смысла, свободы и эмоциональной связи.
Эмоциональная изоляция, хроническая скука, отсутствие цели, невозможность проявить себя формируют внутреннюю пустоту. В этом состоянии любое вторжение извне воспринимается как шанс на жизнь. Появляется человек, рядом с которым возникает движение — сначала едва заметное, затем захватывающее: чувство, желание, выход из оцепенения, ощущение возможности иного существования. Но у героини нет опыта здоровых отношений и понимания границ — ни своих, ни чужих.
Любовь становится не чувством, а спасательным кругом. Вся цепочка преступлений — не рост жестокости, а отчаянная попытка удержать единственную эмоцию, символ жизни. Лесков точно показывает психологический механизм: подавленные потребности возвращаются в разрушительной форме. Именно этот внутренний механизм и становится центром спектакля.
Ирина Кондрашова, режиссер спектакля "Леди Макбет" (Москва)
— Спектакль производит сильное впечатление. Почему вы обратились именно к "Леди Макбет"?
— Это тот вопрос, на который сложно ответить. Потому что нет какой-то одной логической причины. Здесь скорее совокупность ощущений. Меня интересовала тема предательства, тема прощения, но, пожалуй, больше всего — тема прощания. Еще вопрос — почему зрители любят жестокость? Я очень долго считала, что это не так, боролась, протестовала… А потом жизнь показала, что это — так…
— Да, "Леди Макбет" — материал очень жесткий, можно сказать, жестокий…
— Но дело не только в жестокости. В нем есть загадка. Многие хотят ставить "Леди Макбет". Думаю, здесь работает в том числе и тема сублимации: зритель проживает происходящее на сцене и очищается. Для меня этот спектакль — про возможность такого очищения.
— В основе спектакля — авторская инсценировка?
— Да, инсценировку я писала сама. Она построена монтажно, почти кинематографично. Сцены не развиваются линейно: актеры постоянно "прыгают" по времени и состояниям — от середины к началу, затем снова к середине и финалу.
— В чем была главная сложность работы?
— Это чрезвычайно сложная актерская задача. При такой структуре спектакля актерам нужен очень мощный инструментарий, чтобы удерживать внутреннюю логику роли. Основная наша задача была — срастить актерскую линию, сделать ее цельной.
Ребята взяли эту задачу и справились с ней. Для меня этот спектакль — как бетонная плита. И актеры подняли ее на своих плечах: через репетиции, через слезы, усталость, синяки, через себя. Это было нелегко, но результат — успешный. Огромная заслуга художника по свету Евгения Вершинина. Свет здесь — полноценный соавтор спектакля.
— Вы уже не первый раз работаете с труппой театра "Мастерская".
— Да, это наш третий совместный спектакль. Мы уже понимаем друг друга, чувствуем общий язык. Каждый внес свой кусочек в этот мир.
— В спектакле ощущается сильный ансамбль.
— Для меня это принципиально. И театр "Мастерская" в этом смысле уникален.
Финал без выбора
К концу спектакля Катерина Львовна оказывается в состоянии, где переплетаются вина, страх утраты, зависимость и отчужденность от реальности. Динамика страсти разгоняется как лавина, которую уже невозможно остановить. Саморазрушение становится не выбором, а единственным возможным итогом пути, построенного на подавлении.
"Леди Макбет" в театре "Мастерская" — это спектакль о цене несвободы и эмоционального голода. О том, что происходит с человеком, который слишком долго не имел права хотеть, любить и выбирать. Тема вечная. И поэтому эта история, написанная в XIX веке, так точно и болезненно звучит сегодня.
Творческая команда: Режиссер — Ирина Кондрашова (г. Москва), художник-постановщик — Юлия Киселева, композитор — Василий Тонковидов, Художник по свету — Евгений Вершинин (г. Москва), Хореограф — Арина Ражева. В спектакле заняты актеры: Надежда Насырова (Катерина Львовна Измайлова), Андрей Галкин (Сергей), Антонина Мещерякова (Марфа Прокофьевна, она же Фиона), Кристина Маяк (Аксинья, она же Сонетка), Ульяна Загудаева (Дуська, она же Заключенная), Леонид Боровиков (Батюшка, он же Унтер), Ярослав Лапшин (Заключенный), Вероника Мокшина (Фигура), Вадим Вишневский (Зиновий Борисович), Кирилл Машкин (Юродивый, он же Вор).