В Волжском районе Toyota столкнулась с грузовиком, пострадал водитель иномарки

Во вторник, 16 декабря, в 10:30 в Волжском районе 41-летний водитель за рулем Toyota Fortuner столкнулся с грузовиком, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель иномарки двигался со стороны с. Сырейка в направлении Самары. В пути следования он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с грузовым автомобилем под управлением 54-летнего мужчины. Водитель Toyota с места ДТП госпитализирован.