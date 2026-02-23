Под Тольятти на "платке" произошло ДТП с тремя автомобилями

В Ставропольском районе произошло столкновение трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
23 февраля около 16:00 19-летний мужчина за рулем ВАЗ-21121 на 78 км автодороги "Обход Тольятти" не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с Kia Sorento под управлением 70-летнего водителя.
От удара автомобиль Kia Sorento столкнулся с Renault Duster, который двигался в попутном направлении. В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Молодому человеку на месте оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Напомним, на "Обходе Тольятти" действует ограничение движения из-за метеоусловий.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!