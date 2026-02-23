Под Тольятти на "платке" произошло ДТП с тремя автомобилями

В Ставропольском районе произошло столкновение трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

23 февраля около 16:00 19-летний мужчина за рулем ВАЗ-21121 на 78 км автодороги "Обход Тольятти" не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с Kia Sorento под управлением 70-летнего водителя.

От удара автомобиль Kia Sorento столкнулся с Renault Duster, который двигался в попутном направлении. В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Молодому человеку на месте оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Напомним, на "Обходе Тольятти" действует ограничение движения из-за метеоусловий.