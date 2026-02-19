В Самаре молодой водитель устроил ДТП с тремя машинами

В среду, 18 февраля, в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:00 20-летний водитель Volkswagen Polo ехал по Красноглинскому шоссе. В районе дома № 1 по ул. Зеленой при перестроении он не уступил дорогу и столкнулся с попутным Kia Carnival под управлением 58-летнего мужчины. После этого в мини-вен врезалась "Нива", за рулем которой был 63-летний водитель.

В аварии пострадал молодой человек, управлявший Volkswagen.