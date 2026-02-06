В Тольятти молодой водитель сбил двух пешеходов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 февраля, в 18:00 в Тольятти 18-летний водитель на Ford Tranzit возле дома № 30 по ул. Полякова сбил двух пешеходов.

Фото: ГУ МВД по Самарской области