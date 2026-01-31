В Тольятти в ДТП с ВАЗом и Mercedes пострадал подросток

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 30 января, в Тольятти в 14:35 39-летняя женщина на Lada Granta на регулируемом перекрестке Приморского бульвара и ул. Революционной не предоставила преимущества в движении автомобилю Mercedes-Benz Е400 и столкнулась с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области