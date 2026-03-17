В Тольятти пожилой водитель проехал на "красный" и сбил 18-летнюю девушку

В понедельник, 16 марта, в Автозаводском районе Тольятти под колеса иномарки попала 18-летняя девушка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 06:05 73-летний водитель Renault Koleos, двигаясь по Южному шоссе со стороны ул. Цеховой в направлении ул. Заставной, в районе дома № 145 стр. 2, по Южному шоссе проехал на красный и сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.