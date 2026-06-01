В Сызрани водитель на сломанном авто спровоцировал ДТП, а после попал в больницу

В воскресенье, 31 мая, в 9:40 Сызрани пострадал водитель технически неисправного автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в Госавтоинспекции, возле дома № 118 по ул. Ульяновской 70-летний водитель Kia Rio двигался по переулку Некрасовскому со стороны ул. Советской. На регулируемом перекрестке он проехал на красный и столкнулся с Lada Granta под управлением 36-летнего местного жителя. Иномарка продолжила движение и наехала на световую опору. С места ДТП госпитализирован водитель Kia Rio.