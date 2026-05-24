В Сызранском районе столкнулись два мотоцикла, один человек погиб

В субботу, 23 мая, в 22:40 в с. Старая Рачейка Сызранского района произошло смертельное ДТП.

Как пояснили в пресс-службе ГКУ СО Центр по Делам ГО, ПБ и ЧС, столкнулись мотоциклы Alfa и Silver.

Один человек погиб, один пострадал - он госпитализирован в центральную больницу Сызрани.