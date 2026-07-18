В Самаре пройдет парусная регата "Самарская Парусная неделя"

С 18 по 19 июля в акватории реки Волги стартует парусная регата "Самарская Парусная неделя", сообщает мэрия города. За два дня соревнований 50 участников продемонстрируют свое мастерство в двух основных классах судов: крейсерские яхты и парусные суда от 6 метров. К участию допущены спортсмены от 18 лет и старше, а также юниоры от 14 до 18 лет.
Соревнования пройдут на территории яхт-клуба "Волга" — остров Рождественский, затон Грязный (географические координаты GPS: 53.238592, 50. 122060).
Первая гонка стартует 18 июля на дистанции 20 миль. Начало соревнований в 12:00.
По итогам регаты победители и призеры будут награждены почетными грамотами и медалями.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.