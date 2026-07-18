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Спорт

В Самаре пройдет парусная регата "Самарская Парусная неделя"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 по 19 июля в акватории реки Волги стартует парусная регата "Самарская Парусная неделя", сообщает мэрия города. За два дня соревнований 50 участников продемонстрируют свое мастерство в двух основных классах судов: крейсерские яхты и парусные суда от 6 метров. К участию допущены спортсмены от 18 лет и старше, а также юниоры от 14 до 18 лет.

Соревнования пройдут на территории яхт-клуба "Волга" — остров Рождественский, затон Грязный (географические координаты GPS: 53.238592, 50. 122060).

Первая гонка стартует 18 июля на дистанции 20 миль. Начало соревнований в 12:00.

По итогам регаты победители и призеры будут награждены почетными грамотами и медалями.

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