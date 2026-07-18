В Самаре пройдет парусная регата "Самарская Парусная неделя"

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С 18 по 19 июля в акватории реки Волги стартует парусная регата "Самарская Парусная неделя", сообщает мэрия города. За два дня соревнований 50 участников продемонстрируют свое мастерство в двух основных классах судов: крейсерские яхты и парусные суда от 6 метров. К участию допущены спортсмены от 18 лет и старше, а также юниоры от 14 до 18 лет.