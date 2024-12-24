"Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

"Акрон" на первом этапе в Абу-Даби встретится с московской "Родиной" и армянским клубом "Урарту".
В четверг, 23 января, состоится игра с ФК из Москвы, а 29 января с клубом из Еревана.
Расписание матчей февральской части FONBET Зимних сборов будет объявлено дополнительно.
Последние комментарии
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁