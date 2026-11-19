Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с "Ростовом" в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Футболист рассказал, насколько важна победа над "Оренбургом" перед сложной игрой, как дорога через Краснодар может повлиять на команду и на что самарцы делали упор в подготовке.

— Победа в прошлом матче над "Оренбургом" помогла придать дополнительной уверенности перед сложным выездом, который сейчас предстоит команде?

— Да, все довольны, что получилось заработать три очка. Надеемся продолжить победную серию в Ростове.

— Из-за закрытого аэропорта добираться до Ростова любой команде всегда приходится непросто. Насколько сильно долгая дорога влияет на подготовку?

— Трудно, тяжело. Получается, мы летим до Краснодара, а потом добираемся на автобусе. Надеемся, что это нам не помешает.

— Матчи против "Ростова" всегда отличаются большим количеством борьбы и стыков. На чем тренерский штаб делал особый упор на тренировках?

— У нас была похожая игра с "Оренбургом", и хорошо, что нам удалось добиться положительного результата. Надеюсь, мы все, что у нас получилось в том матче, перенесем на игру с "Ростовом".