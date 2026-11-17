Футбольный клуб "Акрон" принял решение о реорганизации спортивной вертикали, сообщает пресс-служба клуба. Вторая команда, ранее выступавшая во Второй лиге Б, не будет заявлена на следующий сезон.

"Акрон" сохранит в своей структуре тренерский штаб, административный состав и других специалистов "двойки". Главный тренер "Акрона-2" Сергей Вахтеев присоединится к тренерскому штабу основной команды.

"Решение об упразднении второй команды для нас очень сложное. Благодарны ребятам и тренерскому штабу за бронзовые медали по итогам прошлого сезона. Тем не менее, проанализировав множество факторов, включая экономический и спортивный, коллегиально пришли к мнению о прекращении деятельности второй команды. В основе нашей работы - эффективность. Мы никогда не преследовали цели "только спортивный результат", для нас не менее важно развитие игроков. Понимаем, что нынешняя конкурентная среда для повышения мастерства наших футболистов недостаточна. Часть игроков усилят молодежную команду, кто-то перейдет в клубы, где получит игровую практику на более высоком уровне, а кому-то будет предоставлен шанс проявить себя в первой команде", - заявил генеральный директор ФК "Акрон" Константин Клюшев.