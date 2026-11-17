В Сызрани уголовное дело возбудили на 51-летнего местного жителя, который фиктивно прописал в своей квартире на ул. Королева иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В течение двух месяцев сызранец незаконно поставил на миграционный учет девять иностранных граждан, включая трех несовершеннолетних.
По данным полицейских, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Подозреваемый в двух эпизодах преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ), злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что помогал друзьям, с которыми познакомился, когда работал кровельщиком в одной из строительных организаций.
В ближайшее время мужчину ожидает суд.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут