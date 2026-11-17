В Сызрани уголовное дело возбудили на 51-летнего местного жителя, который фиктивно прописал в своей квартире на ул. Королева иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В течение двух месяцев сызранец незаконно поставил на миграционный учет девять иностранных граждан, включая трех несовершеннолетних.

По данным полицейских, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый в двух эпизодах преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ), злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что помогал друзьям, с которыми познакомился, когда работал кровельщиком в одной из строительных организаций.

В ближайшее время мужчину ожидает суд.