Поймали прямо в украденном: в Самаре задержали подозреваемого в краже из спортгипермаркета

В спортивном гипермаркете на Южном шоссе в Самаре сработала тревожная сигнализация. Сотрудники магазина заметили в торговом зале посетителя, чья внешность совпадала с приметами вора, который несколько дней назад вынес из магазина спортивную одежду.
Камеры зафиксировали, что тогда добычей злоумышленника стали олимпийка, штаны и куртка‑бомбер на сумму порядка 20 тыс. рублей.
Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего жителя Чапаевска, на котором была надета похищенная одежда. Подозреваемый не стал отрицать вину и дал признательные показания.
Подозреваемого передали полиции, на место прибыла следственно‑оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут