Поймали прямо в украденном: в Самаре задержали подозреваемого в краже из спортгипермаркета

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В спортивном гипермаркете на Южном шоссе в Самаре сработала тревожная сигнализация. Сотрудники магазина заметили в торговом зале посетителя, чья внешность совпадала с приметами вора, который несколько дней назад вынес из магазина спортивную одежду.