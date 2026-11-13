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Образование Общество

Лучшие педагоги Самарской области получили награды конкурса "Призвание — учить!"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования Самарской области и благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова наградили 45 победителей педагогического конкурса. Всего по 15 номинациям "Призвания — учить!" в 2026 году поступило около 900 заявок педагогов региона.

Фото: благотворительный фонд "Эмпатия"

Награждение победителей состоялось в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян подчеркнул: "К конкурсу "Призвание — учить!", который мы уже в третий раз проводим вместе с благотворительным фондом "Эмпатия", с каждым годом возрастает интерес педагогов Самарской области. Они представляют эффективные практики в воспитании и обучении подрастающего поколения, развитии творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекционной работе, а также управленческой деятельности. Уверен: бесценный опыт, мастерство, неравнодушие и верность призванию наших педагогов обязательно поспособствуют развитию региональной системы образования. Пусть победа в конкурсе профмастерства станет стимулом для дальнейшего профессионального роста и новых высоких достижений".

Победителей поздравила представитель благотворительного фонда "Эмпатия" в Самарской области Татьяна Латушкина: "Для нас особенно важно поддерживать учителей, воспитателей, преподавателей — всех, кто вкладывает душу в развитие будущих поколений. Основатель фонда Михаил Евгеньевич Шелков всегда говорит, что педагоги определяют наше общее будущее. Именно вы помогаете каждому ребенку вырасти цельной личностью и найти свое предназначение, формируете в детях базу знаний и ценностей, которые станут опорой для всего общества. Конкурс "Призвание — учить!" направлен на то, чтобы создать среду, в которой профессиональный педагог может проявить себя, чувствует поддержку и получает признание на уровне всего региона".

В этом году общий призовой фонд конкурса увеличился с 6,7 до 9 миллионов рублей. Таким образом, по итогам отбора каждого из 45 победителей наградили денежными призами от фонда "Эмпатия" в размере 200 тысяч рублей.

Конкурс "Призвание — учить!" проходит по 15 номинациям — среди воспитателей в детских садах, учителей в школах, педагогов дополнительного образования, а также мастеров производственного обучения в колледжах и техникумах. В отдельных номинациях подавали заявки руководители образовательных организаций и начинающие педагоги со стажем до 3 лет.

Всего участники подали 894 заявки с конкурсными материалами — педагогическими эссе, справками о достижениях за последний учебный год, видеофрагментами уроков. Экспертная комиссия из представителей фонда, министерства образования Самарской области, регионального института развития образования и вузов дистанционно оценила заявки и выбрала трёх победителей в каждой номинации.

Победители в номинации для учителей-географов в 2026 году впервые получат дополнительный приз — сертификат на 50 тысяч рублей от Самарского отделения Русского географического общества. Эту сумму можно будет направить на оборудование для кабинета географии в своей школе.

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