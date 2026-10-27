Билайн стал основным партнером седьмого сезона конкурса для школьников "Наука. Территория героев"

Билайн в очередной раз выступает официальным технологическим партнёром научно-образовательного проекта "Наука. Территория героев". Конкурс проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ. Организатором выступает АНО "Национальные приоритеты".

Цели и задачи проекта

Главная цель конкурса — усилить интерес молодёжи и подростков в возрасте от 14 до 22 лет к современной науке через игровой формат, рассказать о профессии учёного и её значимости, а также помочь молодым людям, увлечённым наукой, раскрыть свой карьерный потенциал. Задача проекта — простым и интересным языком показать, чем занимается современная наука, познакомить подростков и молодых людей с профессией исследователя и помочь им сделать первые шаги к будущей карьере. За шесть предыдущих сезонов участие в конкурсе приняли более 117 тысяч школьников и студентов из 83 регионов России. В шестом сезоне в конкурсе "Наука. Территория героев" приняли участие более 27 тысяч школьников и студентов, а финалистами стали 9 человек.

Билайн выделит победителям конкурса денежные гранты на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в сфере выбранной научной специализации. Финалисты по итогам общего конкурса будут определены весной 2027 года.

"За 6 сезонов конкурс "Наука. Территория героев" объединил свыше 117 тысяч школьников и студентов. Он проводится в Десятилетие науки и технологий, объявленное нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и помогает с ранних лет поддерживать в ребятах увлечённость и неутомимый поиск новых знаний. А это, по словам главы государства, — залог великих открытий. Приглашаю школьников и студентов к участию! Уверен, "Наука. Территория героев" вместе с другими проектами Десятилетия поможет еще большему количеству детей и молодежи связать свою жизнь с наукой и придаст стимул для технологических достижений России", — отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Партнёрство Билайна и инвестиции в науку

Поддержка развития национальной инженерной школы — не просто часть стратегии устойчивого развития Билайна, это ключевая ценность бренда. Компания является партнёром национальных проектов "Экономика данных", "Молодежь и дети". В условиях задач по созданию отечественных технологических решений Билайн увеличил инвестиции в сотрудничество с научным и образовательным сообществом: программа по возрождению российской инженерной школы охватывает ведущие вузы России, а количество стажировок для студентов инженерных специальностей было увеличено — 36% стажёров остались в компании по итогам 2025 года. Билайн создает условия для формирования сильного инженерного потенциала: дни открытых дверей, образовательные модули, кейс-чемпионаты, цифровые кафедры, практики и стажировки.

"Любая новая технология, которой мы пользуемся каждый день, начиналась с простой идеи инженера или учёного. Поэтому нам важно, чтобы школьники и студенты уже в начале пути почувствовали, как много значат научные открытия.

Мы разделяем миссию конкурса "Наука. Территория героев". Он на практике показывает, что инновации рождаются из настоящих задач, а решать их может каждый. Сегодняшние участники конкурса завтра станут авторами проектов, которые изменят нашу повседневную жизнь", — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Как проходит конкурс в этом году

В новом сезоне участников ждет научное приключение и два направления: химико-биологическое ("Биохимия открытий") и физико-математическое ("Энергия чисел"). Ребятам предстоит исследовать воду, почву и атмосферу, растения и организмы, климат, природные процессы и источники энергии, а также определить маршруты и места для исследовательских станций.

Каждую неделю на сайте герои.наука.рф открываются новые задания для участников. На платформе размещены дополнительные материалы, в которых можно найти подсказки к заданиям.

Финал пройдет в феврале 2027 года. Победителям достанутся поездки в научные центры России, дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы страны и денежные гранты от компании Билайн.