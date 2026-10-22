В ПГУТИ обсудили, чему учиться в эпоху ИИ

Нейросети уже помогают редакциям и пиар-агентствам готовить материалы, создавать изображения, обрабатывать записи, работать с контентом. Но, если текст можно получить по запросу ИИ, что становится главным преимуществом специалиста? Этот вопрос обсуждали 21 октября в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эксперты встретились со студентами и будущими абитуриентами, чтобы поговорить о том, какие знания и навыки помогут молодым специалистам работать в условиях быстрого развития искусственного интеллекта.

На встрече-дискуссии "Язык. Речь. Коммуникация. ИИ" выступили член правления Союза журналистов России, исполнительный директор информационного агентства "Волга Ньюс" Сергей Силантьев и директор PR-агентства "ПРАТОН", организатор регионального тура конкурса PR-проектов "Серебряный Лучник".

В дискуссии также участвовали первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин и руководитель научно-творческой лаборатории "Медиастудия ПГУТИ" Леонид Ваксин. К обсуждению присоединились студенты ПГУТИ, студенты факультета журналистики Самарского университета и учащиеся 11-х классов школы "Альтернатива".

ИИ справляется быстрее, но кто оценит результат?

Сергей Силантьев рассказал, что нейросети уже стали частью редакционной работы. Их используют для создания изображений, расшифровки аудиозаписей, подготовки тезисов и подбора аргументов для аналитических материалов. В некоторых крупных федеральных СМИ системы искусственного интеллекта уже самостоятельно отслеживают информационную повестку и даже готовят публикации.

Однако автоматизация отдельных задач не отменяет главного элемента журналистики — общения с людьми. "Основной источник информации для журналиста — человек. Поэтому значительная часть работы по-прежнему связана с коммуникацией: нужно задавать вопросы, разговаривать с людьми и получать от них информацию", — отметил Сергей Силантьев.

Татьяна Мокшина привела пример из собственной практики, который показывает, насколько быстро меняются возможности технологий. Ей предложили заняться репутационным продвижением руководителя и предприятия. Чтобы оценить перспективы этой работы, она решила проверить, что сможет сделать нейросеть.

"Через четыре промпта он мне собрал всю аналитику за три минуты и создал очень приличный план действий в отношении продвижения личного бренда и бренда предприятия. Начинающий, даже средний специалист, этого не сможет. Я сделаю, может быть, лучше, но мне на это потребуется неделя рабочего времени", — рассказала Татьяна Мокшина.

Этот пример, по ее словам, показывает, насколько высокими становятся требования к специалистам. Если нейросеть способна быстро подготовить основу для профессионального решения, человеку необходимо уметь работать дальше: разбираться в обстоятельствах, проверять информацию и понимать, какие действия действительно уместны в конкретной ситуации.

При этом освоить инструменты ИИ недостаточно. Вопрос в том, на какую базу знаний опирается специалист, когда ставит задачу и оценивает ответ нейросети.

Почему одного рационального ответа недостаточно

Эту мысль участники обсуждали на примере человеческой коммуникации. В ходе встречи студентам предложили представить ситуацию: их однокурсница неудачно выступила с презентацией, расстроилась и плачет. Что ей сказать?

Ответы оказались разными. Одни предлагали успокоить девушку и напомнить, что в следующий раз все получится. Другие были готовы помочь ей подготовиться к следующему выступлению. Кто-то предлагал вместе разобрать ошибки. В аналогичной ситуации голосовой ИИ-ассистент тоже предложил поддержку, а затем — обсудить случившееся и подумать, как исправить ситуацию.

Задание позволило сравнить не просто человека и нейросеть, а разные подходы к одному и тому же эпизоду. Можно попытаться сразу найти решение, отвлечь человека от переживаний или сначала понять, какая поддержка ему нужна. Даже доброжелательный ответ не обязательно окажется уместным, если он не учитывает состояние собеседника.

Для специалистов в сфере коммуникаций это не отвлеченный вопрос. Журналисту необходимо расположить к себе человека, чтобы получить содержательный комментарий, а PR-специалисту — понимать, как его сообщения будут восприняты разными аудиториями. Здесь недостаточно грамотно составить текст: нужно учитывать обстоятельства, характер собеседника и контекст разговора.

Сергей Силантьев обратил внимание и на другую сторону общения — подготовку самого специалиста. По его словам, чтобы поддерживать разговор, находить общий язык с людьми и задавать содержательные вопросы, необходимо иметь собственный запас знаний и опыта: "У вас в голове должны быть какие-то мысли, идеи, знания, эмоции, которые вам позволяют по жизни двигаться, разговаривать с разными людьми".

Поэтому развитие коммуникационных навыков связано не только с практикой общения. Оно требует широкого кругозора, наблюдательности и способности замечать детали, которые помогают понять другого человека.

Зачем нужно фундаментальное образование

Отдельно на встрече обсудили, что студентам стоит брать из академического образования, если технологии быстро меняют профессиональные требования. Татьяна Мокшина призвала не отказываться от фундаментальной подготовки в пользу одного лишь освоения новых инструментов.

В качестве примера она рассказала об истории подростка, который готовился написать эссе для участия в мероприятии Европейского парламента в Страсбурге. Вместо того чтобы пытаться угадать тему будущей работы, он вместе с матерью заранее определил несколько вероятных направлений и подготовил материалы по каждому из них. При написании эссе пригодилось и умение структурировать текст: выстроить вступление, тезисы, аргументы и заключение.

Для Татьяны Мокшиной эта история стала примером того, как знания и навыки, полученные в школе, помогают решать новые задачи. Важен не только конкретный материал, который человек запомнил, но и способность систематизировать информацию, прогнозировать возможные вопросы и последовательно обосновывать свою позицию.

"Ничто, мне кажется, так хорошо не учит системному мышлению, как базовое академическое образование", — отметила эксперт.

При работе с нейросетями это особенно существенно: чтобы получить содержательный результат, нужно понимать, что именно искать, как сформулировать задачу и по каким критериям проверить ответ. Без собственной подготовки человек рискует принять убедительно изложенную информацию за достоверную.