СамГТУ получит 250 млн руб. на создание инжинирингового центра

Самарский государственный технический университет стал абсолютным победителем конкурса Минобрнауки России и получит 250 млн руб. из федерального бюджета в 2027 и 2028 гг. на создание инжинирингового центра "Высокоэффективные энергоемкие технологии, материалы и изделия". Об этом сообщил в своем канале в MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Эта победа — результат реализации четкой региональной программы научно-технологического развития, в том числе прямой поддержки развития инженерного образования в Самарской области, — отметил глава региона. — По моему поручению были созданы инженерные школы Самарской области и сформирован механизм конкурсного отбора, который позволяет вузам получать целевую поддержку под задачи реального сектора экономики".

В 2025 г. в рамках первого конкурсного отбора СамГТУ одержал победу и получил 70 млн руб. из областного бюджета на закупку современного оборудования. Это стало стартовой площадкой, которая помогла университету усилить заявку и выиграть федеральный конкурс.

"Особенность модели инженерной школы Политеха — тесное партнерство с индустрией. Крупнейшие предприятия ОПК участвуют в формировании задач, а значит, разработки будут востребованы на производствах, а студенты с первых курсов учатся решать реальные задачи, — добавил Вячеслав Федорищев. — Поздравляю ректора Дмитрия Быкова, преподавателей, ученых и студентов СамГТУ!"