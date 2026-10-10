16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СамГТУ получит 250 млн руб. на создание инжинирингового центра В новом сезоне "Цифрового ликбеза" школьникам Самарской области расскажут об ответственном использовании искусственного интеллекта "Школа фермера" в Самарской области: ветераны СВО и аграрии освоят агротуризм и технологии БПЛА в АПК Почта России и движение "Педагоги-волонтёры" два года помогают школьникам в учёбе В колледже связи ПГУТИ открылась инженерная лаборатория

Образование Общество

СамГТУ получит 250 млн руб. на создание инжинирингового центра

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 151
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский государственный технический университет стал абсолютным победителем конкурса Минобрнауки России и получит 250 млн руб. из федерального бюджета в 2027 и 2028 гг. на создание инжинирингового центра "Высокоэффективные энергоемкие технологии, материалы и изделия". Об этом сообщил в своем канале в MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

"Эта победа — результат реализации четкой региональной программы научно-технологического развития, в том числе прямой поддержки развития инженерного образования в Самарской области, — отметил глава региона. — По моему поручению были созданы инженерные школы Самарской области и сформирован механизм конкурсного отбора, который позволяет вузам получать целевую поддержку под задачи реального сектора экономики".

В 2025 г. в рамках первого конкурсного отбора СамГТУ одержал победу и получил 70 млн руб. из областного бюджета на закупку современного оборудования. Это стало стартовой площадкой, которая помогла университету усилить заявку и выиграть федеральный конкурс.

"Особенность модели инженерной школы Политеха — тесное партнерство с индустрией. Крупнейшие предприятия ОПК участвуют в формировании задач, а значит, разработки будут востребованы на производствах, а студенты с первых курсов учатся решать реальные задачи, — добавил Вячеслав Федорищев. — Поздравляю ректора Дмитрия Быкова, преподавателей, ученых и студентов СамГТУ!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1