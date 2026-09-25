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Образование Общество

Школьники Самарской области могут бесплатно освоить программирование — открыт набор в федеральный проект "Код будущего"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ученики 8–11 классов, студенты колледжей и техникумов могут бесплатно освоить востребованные языки программирования и технологии искусственного интеллекта в рамках федерального проекта "Код будущего" национального проекта "Экономика данных". 270 обучающихся Самарской области уже подали заявки на участие в проекте.

Уроки проводят опытные преподаватели в онлайн-формате на платформе Учи.Дома или в офлайн-формате в партнерских образовательных организациях. Гибкий график позволяет совмещать эти занятия с основной учебой. За успешное освоение каждого модуля и по итогам обучения школьник получает официальный сертификат. Этот документ дает преимущество при поступлении в ряд вузов.

Учащимся предлагается присоединиться к курсам от Учи.Дома "Программирование на Python" и "Анализ данных и технологии ИИ" и выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый. Участие в "Коде будущего" позволит обучающимся освоить востребованные навыки и повысить шансы при трудоустройстве, а региону — обеспечить экономику квалифицированными ИТ-специалистами и создать основу для ее устойчивого развития.

"Код будущего" реализуется Минцифры России в рамках национального проекта "Экономика данных". Федеральный оператор — Университет 2035. Продолжительность обучения — 146 академических часов.

Чтобы принять участие в проекте:
1. Перейти на сайт "Код будущего" и нажать "Подать заявку": https://uchi.ru/doc/codepostor
2. Заполнить анкету-заявление на портале "Госуслуги", выбрав провайдера Учи.Дома, формат обучения и программу.

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