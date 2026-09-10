На Авито рассказали, как выбрать надежного репетитора

Выбор репетиторов сегодня достаточно широкий, но важно не просто найти преподавателя, а подобрать его под конкретную задачу. Татьяна Мишина, эксперт Авито Услуг, педагог с опытом более 18 лет, руководитель лицензированной языковой онлайн‑школы, и Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито, рассказали, на что обратить внимание, чтобы выбрать надежного специалиста, и как оценить эффективность обучения.

"Репетитор по математике/русскому/английскому": именно с таким запросом родители часто приходят на онлайн-платформы. Однако подобный подход к поиску репетитора в корне ошибочен. Как отмечает Татьяна Мишина, репетитор — специалист узкого профиля и работает он с конкретной задачей, а не с предметом в целом.

Работа репетитора — понять уровень знаний ученика и выстроить для него подходящий маршрут: от точки А до точки Б. И для этого родителям (или самому ребенку) необходимо четко сформулировать конечную цель — ту самую точку Б.

Задайте себе вопрос: "к чему вы хотите прийти в результате?" Сдать ЕГЭ на 90+ баллов? Подготовиться к олимпиаде? Повысить успеваемость? Такие запросы уже гораздо более осязаемы и понятны репетитору.

Диплом и стаж сами по себе не показывают с вероятностью в 100%, что репетитор подойдет именно вам, отмечает педагог. Что же действительно может зарекомендовать специалиста, так это опыт в конкретном направлении. Например, если преподаватель указывает, что готовит учеников к ЕГЭ, стоит уточнить, является ли это направление его основным профилем, как часто он работает с выпускниками и проходит ли сам обучение правилам сдачи ЕГЭ. Также по запросу хороший преподаватель поделится скриншотами отзывов, радостными сообщениями учеников об успешной сдаче, средними баллами студентов на экзамене. То есть подробно опишет эффект от своей работы.

А вот насторожиться стоит, если преподаватель уходит от конкретики, ограничиваясь фразами вроде "все довольны". От такого репетитора лучше отказаться и продолжить поиски.

По словам Натальи Юматовой, рейтинг "5 звезд" у репетитора — тоже ориентир для выбора, но не обязательно искать специалиста только с максимальными оценками. Еще важно учитывать их количество, отзывы и их содержание. Несколько оценок ниже пяти звезд сами по себе не говорят о низком качестве работы: у каждого ученика свои ожидания и особенности, и невозможно понравиться абсолютно всем. Если есть негативные отзывы, обратите внимание на их причину и то, как преподаватель реагирует на обратную связь.

При выборе специалиста стоит оценивать отзывы в совокупности: и краткие, и подробные. Да, кратких обычно больше, но у педагога, который работает на результат, вы всегда увидите отзывы вроде "Только благодаря Наталье Ивановне, сдал ЕГЭ на 90 баллов. МГУ, жди нас!". Может быть, их будет не десятки, но 3–5 точно найдутся.

Бывает и обратная ситуация: у опытного репетитора со временем может накопиться слишком много отзывов, чтобы изучить каждый. Упростить процесс ознакомления и выбор педагога помогает суммаризация. Ее уже внедряют многие онлайн-сервисы, в том числе Авито. С помощью языковых моделей технология анализирует содержание всех отзывов и формирует краткую выжимку ключевой информации.

"Дополнительно стоит сопоставлять отзывы с остальной информацией в профиле. Вспомогательным ориентиром могут быть специальные бейджики, например "Документы проверены" и "Надежный исполнитель", — отмечает Наталья Юматова.

Итак, занятия уже запланированы, и первый шаг на пути к учебе — составление программы. Для этого преподаватель может предложить тест, небольшое собеседование или пробное занятие. С их помощью он проводит диагностику. Она помогает определить сильные и слабые стороны ученика и понять, на каких темах нужно сосредоточиться, обозначить примерные ориентиры достижения целей.

Но Татьяна Мишина подчеркивает: одного только плана недостаточно, важно периодически проверять, насколько этот план вообще работает. Педагог рекомендует "сверить часы" уже через пару занятий: обсудить, удалось ли наладить контакт с ребенком, подходит ли ему выбранный подход и получается ли двигаться к поставленной цели.

Повторные проверки прогресса проводятся через 3–4 недели, затем — через 2–3 месяца. При этом важно смотреть не только на оценки: ребенок может лучше справляться с заданиями, увереннее отвечать на уроках, перестать бояться предмета или начать самостоятельно выполнять домашнюю работу. Важно сопоставлять эти изменения с исходным уровнем ученика и той задачей, ради которой начинались занятия: прогресс у ребенка с серьезными пробелами в знаниях может выглядеть иначе, чем у хорошо подготовленного ученика.

"Выбор репетитора — это инвестиция в будущее ребенка, поэтому к нему важно подходить ответственно. Сегодня цифровые платформы помогают собрать больше информации о специалисте еще до начала занятий — изучить его профиль, отзывы и результаты других учеников, обратить внимание на пройденные проверки. Но никакие инструменты не заменят личного знакомства: перед началом занятий можно безопасно связаться с преподавателем внутри платформы, обсудить его опыт, методы обучения и организационные вопросы, а также понять, насколько комфортно ребенку будет заниматься с этим человеком. Важно, чтобы выбранный специалист соответствовал не только учебной цели, но и потребностям самого ученика. Такой подход помогает сделать выбор более осознанным и создать условия для успешного обучения", — комментирует Наталья Юматова.