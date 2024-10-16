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Образование Общество

В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский День профориентации в ИТ состоится 26 октября в ведущих вузах страны, а также в онлайн-формате на цифровой платформе "Алгоритмика". В Самаре участников примет Самарский государственный технический университет.

В мероприятии смогут участвовать школьники 5-11 классов. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться и как стать технологическим предпринимателем. Стать участником можно уже сейчас - для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта. День профориентации в ИТ проводит международная школа программирования "Алгоритмика" при поддержке Сбера и благотворительного фонда "Вклад в будущее".

"Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в ИТ. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский День профориентации в ИТ, который мы поддержали, - это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия, и разобраться в ее перспективах. А затем продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и возможно, даже будущего работодателя", - рассказала директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева.

День профориентации поможет старшеклассникам и их родителям найти ответы на ключевые вопросы: какую специализацию в ИТ выбрать и какие языки программирования наиболее перспективны. Старшеклассников ожидают мастер-классы от ведущих ИТ-компаний России и выпускников школы цифровых технологий от Сбера - "Школы 21", которые с нуля освоили новую профессию. На цифровой платформе "Алгоритмики" участники смогут пройти серию тематических заданий начального уровня и посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в ИТ и технологическому предпринимательству. Полезный контент об индустрии и развитии цифровых навыков будет доступен в сообществе проекта в VK.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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