В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

Всероссийский День профориентации в ИТ состоится 26 октября в ведущих вузах страны, а также в онлайн-формате на цифровой платформе "Алгоритмика". В Самаре участников примет Самарский государственный технический университет.

В мероприятии смогут участвовать школьники 5-11 классов. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться и как стать технологическим предпринимателем. Стать участником можно уже сейчас - для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта. День профориентации в ИТ проводит международная школа программирования "Алгоритмика" при поддержке Сбера и благотворительного фонда "Вклад в будущее".

"Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в ИТ. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский День профориентации в ИТ, который мы поддержали, - это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия, и разобраться в ее перспективах. А затем продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и возможно, даже будущего работодателя", - рассказала директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева.

День профориентации поможет старшеклассникам и их родителям найти ответы на ключевые вопросы: какую специализацию в ИТ выбрать и какие языки программирования наиболее перспективны. Старшеклассников ожидают мастер-классы от ведущих ИТ-компаний России и выпускников школы цифровых технологий от Сбера - "Школы 21", которые с нуля освоили новую профессию. На цифровой платформе "Алгоритмики" участники смогут пройти серию тематических заданий начального уровня и посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в ИТ и технологическому предпринимательству. Полезный контент об индустрии и развитии цифровых навыков будет доступен в сообществе проекта в VK.