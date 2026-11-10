По решению президента стартовал отбор на третий поток "Время Героев"

По решению президента России Владимира Путина стартует отбор на третий поток федеральной программы "Время героев", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он уточнил, что проект ориентирован на ветеранов СВО и военнослужащих без высшего образования - тех, кто сейчас защищает Россию и приближает победу.

"По решению президента России Владимира Владимировича Путина запускается третий поток программы "Время героев", специально предназначенный для участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования. Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе. У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно президент подчеркнул, что герои специальной военной операции - это новая элита страны. Сегодня открывается прием заявок, и все желающие могут отправить запрос для участия в третьем потоке президентской программы "Время героев". Отбор открыт для всех, кто готов учиться и работать на благо России", - отметил Сергей Кириенко на заседании Общественного совета программы "Время героев".

Для третьего потока разработан отдельный набор требований: гражданство РФ, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в рамках СВО, среднее общее или среднее профессиональное либо незаконченное высшее образование.

Обучение продлится три года вместо стандартных четырех - этого удалось добиться за счет новых образовательных технологий и организационных решений. Первые полтора года - плотная теоретическая программа в Президентской академии, далее - очно-заочное обучение.

Прием заявок на официальном сайте программы продлится с 9 ноября 2026 года до 25 января 2027 года. Кандидатам предстоит заполнить анкету и написать эссе, а следующим этапом станет тестирование. Оно пройдет в регионах, где расположены 95 пунктов дистанционной оценки, в том числе в исторических регионах и вблизи районов ведения боевых действий. При оценке кандидатов будут учитываться их воинские заслуги. Лучшие по итогам оценки анкет, эссе и тестирования войдут в окончательный список участников программы.

Для военнослужащих с высшим образованием также сохраняется возможность стать участниками программы "Время героев" в рамках последующих потоков.

"Принципиальное отличие третьего потока программы "Время героев" в расширении доступности - впервые пройти курс обучения могут участники и ветераны СВО, не имеющие высшего образования. Это не означает, что мы снижаем планку, отбор будет, как всегда, серьезным и состоять из нескольких этапов. Неизменным остается главное - способности, которыми обладают кандидаты, их мотивация, готовность учиться, развиваться и применять свои знания и опыт на благо Родины", - отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Герой России, член Совета Федерации Александр Карелин:

"Каждый воин специальной военной операции посвятил свою жизнь Родине. Предназначение программы "Время героев" - помочь им расширить умения, добавить академических знаний и обоснованной уверенности для продолжения службы уже в гражданском формате. Очень важно, что наше государство поддерживает готовность участников программы к применению опыта ратной службы, полученных знаний для достижения самых высоких результатов. Убежден, третий поток "Времени героев", как и оба предыдущих, обеспечит защиту суверенитета и развитие России на десятилетия вперед", - подчеркнул Герой России, сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Герой России, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель выделил важность участия бойцов СВО в формировании новой управленческой элиты страны:

"Уже первый поток наглядно показал, что люди с высокими моральными принципами, показавшие свою преданность Родине, нужны России, их энергия и отношение к делу способны помочь в решении самых сложных управленческих задач".

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова подчеркнула, что третий поток создаст эффективные социальные лифты для защитников Отечества:

"Третий поток, ориентированный на максимально широкую аудиторию, поможет решить еще одну важную задачу - привлечь грамотных, мотивированных, честных специалистов к развитию наших регионов, городов и поселков. Для этого важно, чтобы программа обучения была ориентирована на решение конкретных вопросов развития территорий - от социальной поддержки до ЖКХ".

Военкор, автор и ведущий программы "Война" на телеканале "Россия-24" Евгений Поддубный обратил особое внимание на то, что третий поток - это мощный сигнал для военнослужащих на передовой: "Очень важно, чтобы каждый боец на фронте четко знал: о нем не просто помнят - его здесь ждут и заранее готовят надежную почву для возвращения к мирной жизни. Их боевой опыт - это ценный капитал, который поможет им в дальнейшей жизни".

"Герои не уходят с передовой - они меняют ее направление. Третий поток программы, который будет проходить при поддержке Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы, станет сложнее и длиннее. Впервые он будет открыт для участников специальной военной операции без высшего образования. Это важное решение: задачи, стоящие перед участниками, требуют и скорости, и глубины, чтобы научиться управлять вне военной службы. И мы сознательно открываем двери для тех, у кого нет диплома, потому что настоящий лидер определяется не только образованием, но и опытом, характером и готовностью брать на себя ответственность за будущее Отечества. И главное - за будущее людей", - сказал генеральный директор Президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор МУ "Сенеж" Андрей Бетин.

Программа "Время героев" стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Операторы - Президентская академия и платформа "Россия - страна возможностей". Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

Среди назначенных участников программы - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, глава Белгородской области Александр Шуваев, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев, руководитель "Движения Первых" Артур Орлов. Еще 19 участников программы были избраны депутатами Государственной думы 9-го созыва. Также ряд участников готовится к переходу на новые места работы.