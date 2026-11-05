Иван Носков: "Новое, современное, комфортное жилье - отличный старт в жизни для молодых людей"

В Самаре межведомственная комиссия в составе представителей департамента управления имуществом, департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города и сотрудников прокуратуры Самары завершила приемку в муниципальную собственность 149 квартир. Ключи от новых квартир в октябре получили уже семь детей-сирот.

"Новое, современное, комфортное жилье - отличный старт в жизни для молодых людей. Мы значительно нарастили объемы приобретения квартир для детей-сирот, в том числе за счет федерального бюджета. За два года новое жилье получили 682 самарца из числа детей-сирот. В этом году готовимся передать ключи от новых квартир еще более 150. Среди сирот, которые получают в этом году квартиры, есть как участники СВО, так и ребята с ОВЗ. Уверен, хлопоты с переездом для них станут приятными, уже сейчас они решают, как расставить мебель и где будет стоять новогодняя елка", - отметил глава города Самары Иван Носков.

Межведомственная комиссия проверила в жилых помещениях состояние отделки, инженерных систем, а также их соответствие техническим условиям контракта. В каждой квартире есть необходимый набор оборудования: сантехника, кухонные плиты, а кроме того, обязательные средства пожаротушения, обеспечивающие безопасность жильцов. Новые квартиры приобретены в рамках программы "Обеспечение жильем лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

"Комплексная оценка квартир выявила их соответствие требованиям и нормативам с точки зрения внешнего вида и функциональной готовности. Отдельные выявленные недочеты застройщик устранил в кратчайшие сроки. Подписание договоров спецнайма происходит после получения согласия будущих жильцов. При подписании договора граждане получают ключи", - пояснила руководитель дпартамента управления имуществом администрации города Самары Маргарита Шерстнева.

Закупки квартир были проведены согласно федеральному закону №44‑ФЗ, что обеспечивает прозрачность процедур, контроль качества и обоснованность расходов. Площадь квартир, соответствует требованиям законодательства и составляет от 33 до 66 квадратных метров. Еще пять ребят в этом году получили денежные компенсации и приобрели жилье самостоятельно.