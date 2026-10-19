Иван Носков: "Все городские и ведомственные котельные Самары работают в штатном режиме"

В Самаре продолжается мониторинг работы котельных после запуска и выхода на рабочие мощности: сегодня работают все 117 локальных котельных - 61 муниципальная и 56 ведомственных. Глава города Иван Носков проверил ход пуска тепла на одной из площадок - газовой котельной на улице Энтузиастов в Советском районе. Она работает в автоматическом режиме и обеспечивает теплом 50 жилых домов и детский сад.

"Перед стартом все городские и ведомственные котельные прошли наладку и настройку и работают в штатном режиме. Поручил контролировать работу оборудования, в том числе в период резкого похолодания, - сказал глава города Самары Иван Носков. - Температурный режим выровняли в 97% соцучреждений Самары. Полностью подключены все учреждения опеки и соцзащиты. Специалисты еще выравнивают температуру в детском садике №347 и школах №№ 76, 170 и 176. При существующем графике в двухнедельный срок пуска отопления укладываемся".

Как доложил главе города директор МП "Инженерная служба" Андрей Петриков, работу котельных специалисты предприятия контролируют ежедневно. Суммарно объекты отапливают более 1000 малоэтажных и высотных домов во всех районах Самары.

"В следующем году котельной на Энтузиастов исполнится 70 лет, однако ее можно считать полностью современной. Благодаря масштабной реконструкции 2014 года здесь появилось новое модульное здание, три современных котла и другое оборудование, которое работает в автоматическом режиме и не требует постоянного дежурства персонала. Сразу по завершении прошлого отопительного периода мы провели планово-предупредительный ремонт - герметичны и исправно функционируют 1938 погонных метров сетей теплоснабжения", - проинформировал директор МП "Инженерная служба" Андрей Петриков.

Подача тепла в объекты, запитанные от каждой из котельных, идет по температурному графику - в зависимости от температуры наружного воздуха. C похолоданием теплоисточник будет переключаться на повышенные мощности.

"Управляющие компании и ТСЖ продолжают "выхаживание" внутридомовых систем отопления, выравнивают температуру в квартирах по обращениям жителей. По небольшому количеству УК, которые еще не вышли на штатный режим или не открыли запорную арматуру в своих домах, поручил усилить взаимодействие с Госжилинспекцией Самарской области, а районным администрациям - работать с жильцами. Если УК не справляется, значит, с ней пора расстаться и как можно скорее выбрать добросовестную обслуживающую организацию", - подчеркнул Иван Носков.

Отметим, что до конца 2026 года в Самаре модернизируют котельную на ул. Авроры, 3 - объект переведут с угольного топлива на газовое. Переключение запланировано на ноябрь - декабрь, при этом благодаря параллельному монтажу оборудования и другим технологическим особенностям теплоснабжение приостанавливать не будут. В следующем году запланированы работы по установке блочно-модульных котельных и газификацированного оборудования на оставшихся старых объектах по ул. Битумной и ул. Авроры.

Напомним, если в ваш дом еще не пришло тепло, уточнить дату подачи теплоносителя можно у своей управляющей компании или ТСЖ - информация должна быть размещена на их официальных сайтах, на информационных стендах многоквартирных домов или в домовых чатах в МАХ. Также по вопросам отопления можно обратиться по телефону общегородской "горячей линии" 8 (846) 266-54-54 или по "горячей линии" в своем районе.