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Муниципалитеты Власть и политика

Губернатор попросил мэра Самары отменить назначение нового главы Кировского района

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кресло главы администрации Кировского района Самары снова станет вакантным. Губернатор Вячеслав Федорищев попросил главу города Ивана Носкова отменить назначение на этот пост Вячеслава Суслина. Это произошло на оперативном совещании правительства во вторник, 13 октября.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Кировский район на протяжении 11 лет возглавлял Игорь Рудаков. Его уволили в сентября 2026 года по статье 278 Трудового кодекса РФ, которая позволяет расторгнуть договор в одностороннем порядке по решению работодателя.

"В Кировские районе были проблемы с точки зрения руководства и определенных подходов. Я попросил контрольное управление администрации губернатора внимательно посмотреть, как была там организована работа. Она была организована безобразно. Поэтому было принято решение уволить главу, который тогда работал", — рассказал Вячеслав Федорищев.

12 октября мэрия объявила о назначении на пост главы района Вячеслава Суслина, который до этого работал в администрации Ленинского района в качестве заместителя руководителя. Однако это решение губернатора не устроило.

"Оно не было согласовано с администрацией губернатора с точки зрения кадровой политики, с точки зрения политики информационной безопасности. Поэтому прошу вас это решение отменить и вместе с администрацией выработать подход в этом сложном округе: каким образом мы будем переформатировать работу для достижения целей, которые стоят перед нами, перед городом в частности", — сказал глава региона Ивану Носкову.

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