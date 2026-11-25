В Самаре подвели промежуточные итоги реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" в 2026 году. В год празднования 440-летия Самары администрация города запустила новые форматы поддержки предпринимателей, работающих в сфере туризма, а также ряд проектов, направленных на повышение туристической привлекательности. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в Самаре установили 10 новых ярмарочных павильонов, продолжается обустройство интерактивного информационно-справочного центра "Живая история. Князь Засекин и врата в Дикое Поле". На эти цели из бюджетов разных уровней направили более 60 млн рублей.

"Самара продолжает конкурировать с рядом регионов в сфере привлечения туристов. У нас есть несколько стратегических преимуществ, которые невозможно развивать без взаимодействия с бизнесом. Самара уже сейчас может предложить курортный, гастрономический, научно-популярный, промышленный вид отдыха. Мы запустили механизм реставрации объектов культурного наследия, которых в нашем городе более сотни. За два года нам удалось благоустроить городские пляжи на берегу Волги — уникальное достояние города. Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" мы создаем инфраструктуру, соответствующую всем требованиям современных путешественников. Впереди еще много работы, в канун празднования 450-летия Самары важно создать условия, при которых туристический бизнес сможет стабильно развиваться и дарить новые впечатления самарцам и их гостям", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в 2026 году в городе прошел ряд крупных мероприятий. Самара стала площадкой для работы туроператоров из 9 крупных городов страны, таких как Москва, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Екатеринбург, Пенза, Оренбург. Для них организовали масштабный рекламный тур с посещением знаковых мест и достопримечательностей — набережной реки Волги, музея Эльдара Рязанова и других.

Традиционный форум "ТурПритяжение" прошел в новом открытом формате и собрал более 30 тысяч гостей. Кроме того, география продвижения туристского потенциала Самары охватила выставки в Москве, Минске и Сухуме, где был представлены туристические продукты города. Также Департаментом туризма, предпринимательства и торговли администрации города был разработан гид по Самаре и квест‑карта, которая стала победителем XIII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса креативных индустрий "Диво России".

"Туризм — это одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики в России. Реализация нацпроекта "Туризм и гостеприимство" способствует не только развитию самого направления, но и укреплению экономики города и региона, созданию новых рабочих мест и повышению привлекательности для гостей из других регионов и стран. Городская Дума совместно с администрацией синхронизирует муниципальные программы с задачами нацпроекта, бюджет также планируем с учетом этих задач", — отметил председатель комитета по туризму, предпринимательству и потребительскому рынку Думы городского округа Самара Павел Чумак.

Напомним, национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный Президентом России Владимиром Путиным, является преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он направлен на повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году, развитие инфраструктуры, продвижение путешествий по России.