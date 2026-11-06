Иван Носков: "На уборку первого снега вышли 298 единиц техники и более 500 рабочих"

Глава Самары Иван Носков сообщил о ходе работ по устранению последствий первых снегопадов. По словам мэра, зима пришла в областной центр раньше календарного срока - первый снег в этом году лег на еще желтую, а кое-где и на зеленую листву.
Осадков выпало немного: за сутки их объем составил 6 мм, что равно 12,8% от месячной нормы. Несмотря на это, в ночь на уборку города вышли 298 единиц техники и более 500 дорожных рабочих.
"В первую очередь очистили центральные магистрали, по которым ходит общественный транспорт, подходы к остановкам, к метро и лестничные спуски. Снег быстро тает, ливневка справляется. Там, где ее нет, ликвидируем подтопления", - написал Иван Носков в своем канале в МАХ.
Мэр также обратился к управляющим компаниям и ТСЖ с просьбой своевременно организовать уборку дворов, а также очистку крыш и козырьков подъездов от снега.
Иван Носков лично контролирует ход работ - в момент публикации он проверял уборку города в Красноглинском районе.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.