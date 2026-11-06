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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "На уборку первого снега вышли 298 единиц техники и более 500 рабочих"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков сообщил о ходе работ по устранению последствий первых снегопадов. По словам мэра, зима пришла в областной центр раньше календарного срока - первый снег в этом году лег на еще желтую, а кое-где и на зеленую листву.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Осадков выпало немного: за сутки их объем составил 6 мм, что равно 12,8% от месячной нормы. Несмотря на это, в ночь на уборку города вышли 298 единиц техники и более 500 дорожных рабочих.

"В первую очередь очистили центральные магистрали, по которым ходит общественный транспорт, подходы к остановкам, к метро и лестничные спуски. Снег быстро тает, ливневка справляется. Там, где ее нет, ликвидируем подтопления", - написал Иван Носков в своем канале в МАХ.

Мэр также обратился к управляющим компаниям и ТСЖ с просьбой своевременно организовать уборку дворов, а также очистку крыш и козырьков подъездов от снега.

Иван Носков лично контролирует ход работ - в момент публикации он проверял уборку города в Красноглинском районе.

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