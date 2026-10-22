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Муниципалитеты Власть и политика

Главам муниципалитетов будут доплачивать два министерских оклада

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, какие стимулирующие выплаты планируют установить для глав муниципалитетов в Самарской области. Информация раскрыта в проекте указа губернатора, опубликованного региональным минфином.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Напомним, о планах установить мэрам и главам муниципальных районов выплаты за эффективность стало известно на прошлой неделе, когда соответствующий законопроект внесли в губернскую думу. Инициатива принадлежит губернатору Вячеславу Федорищеву. Предполагается, что вознаграждения начнут выплачивать с октября.

Размер выплат в законопроекте не обозначен и стал понятен из проекта указа губернатора.

Указ предусматривает, что руководители муниципалитетов, признанные результативными, будут получать ежемесячное вознаграждение в размере 2,1 должностного оклада министра Самарской области. Кроме того такая же сумма будут выплачиваться ежеквартально. Это помимо выплат, установленных уставом муниципалитета.

Выплаты будет производить управление делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области. Оценивать достижение показателей результативности деятельности глав будет администрация губернатора.

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