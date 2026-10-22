Главам муниципалитетов будут доплачивать два министерских оклада

Стало известно, какие стимулирующие выплаты планируют установить для глав муниципалитетов в Самарской области. Информация раскрыта в проекте указа губернатора, опубликованного региональным минфином.
Напомним, о планах установить мэрам и главам муниципальных районов выплаты за эффективность стало известно на прошлой неделе, когда соответствующий законопроект внесли в губернскую думу. Инициатива принадлежит губернатору Вячеславу Федорищеву. Предполагается, что вознаграждения начнут выплачивать с октября.
Размер выплат в законопроекте не обозначен и стал понятен из проекта указа губернатора.
Указ предусматривает, что руководители муниципалитетов, признанные результативными, будут получать ежемесячное вознаграждение в размере 2,1 должностного оклада министра Самарской области. Кроме того такая же сумма будут выплачиваться ежеквартально. Это помимо выплат, установленных уставом муниципалитета.
Выплаты будет производить управление делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области. Оценивать достижение показателей результативности деятельности глав будет администрация губернатора.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.