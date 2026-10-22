Т2 и Samsung договорились о поддержке 5G на смартфонах вендора в России

T2, российский оператор мобильной связи, внедрил поддержку сети 5G в смартфоны южнокорейского бренда Samsung. Функция станет доступна пользователям после установки новой версии программного обеспечения. Первой моделью, которая получила обновление, стала Galaxy A27. В дальнейшем поддержка сети 5G Т2 придет и на другие актуальные смартфоны Samsung.
Техническая интеграция стала результатом эффективной работы команд двух компаний. Смартфонами Samsung пользуется значительная часть абонентов Т2. Первой моделью бренда с поддержкой пятого поколения оператора станет Galaxy A27 — именно эта линейка традиционно одна из самых популярных в парке устройств клиентов оператора. Владельцы Galaxy в семи городах присутствия сети 5G Т2 смогут пользоваться всеми преимуществами нового поколения связи.
Технология станет доступна в новой версии программного обеспечения. Пользователю не нужно менять смартфон или обращаться в салон: достаточно обновить ПО своего смартфона Samsung, и устройство автоматически получит поддержку 5G Т2.
Решение особенно актуально на фоне активного роста интереса к 5G-устройствам в регионах присутствия сети. По итогам третьего квартала 2026 года продажи смартфонов с поддержкой 5G в розничной сети Т2 в семи городах-миллионниках выросли на 70% по сравнению с августом, а в сравнении кварталов прирост составил 37%.
Т2 подготовил дополнительное предложение для покупателей новых Samsung: абонент может получить скидку от четырех до восьми тысяч рублей при покупке смартфона в трейд-ин. Акция распространяется на все салоны связи Т2 в регионах присутствия. Для получения скидки нужно обратиться в торговую точку Т2 для оценки старого смартфона. Размер скидки зависит от выбранной модели.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2:
"Samsung — один из самых популярных брендов в парке устройств наших абонентов, и многие клиенты ждали от нас новостей именно по этим устройствам. Теперь миллионы владельцев смартфонов Samsung в городах запуска смогут получить доступ к 5G через обычное обновление ПО. Это значительно расширяет аудиторию, которая сможет оценить преимущества нового поколения связи".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово