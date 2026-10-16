Платформа Giga Agentic RPA научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы

Платформа автоматизации Giga Agentic RPA (GigaARPA) научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы. Это стало возможно благодаря новой функции "Prompt → Process". Теперь бизнес-аналитики и владельцы процессов могут описывать задачи обычным текстом, а платформа соберёт из них BPMN-схему с программными роботами, AI-агентами на базе GigaChat и модулями распознавания документов (IDP). Обновление платформы представили на конференции ГигаКонф для инженеров, которая проходит в Москве 16 октября в штаб-квартире Сбера.

Теперь пользователь вводит текстовое описание задачи (промпт), встроенные ИИ-агенты разбирают его на смысловые блоки, модель генерации кода на базе GigaCode собирает структуру, а встроенный компилятор платформы формирует заготовку BPMN-схемы. Благодаря этому путь от идеи до первого прототипа сокращается с нескольких недель до нескольких часов. GigaARPA позволяет компаниям переводить рутинные сквозные процессы в автономный режим, интегрировать их с корпоративными системами и принимать решения на основе данных.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка:

"С обновлением возможностей платформы GigaARPA автоматизация процессов станет ещё доступнее. Больше не нужно детально переводить бизнес-логику на язык разработчиков: путь от идеи до первого прототипа процесса занимает часы. Сотрудник описывает задачу так, как объяснил бы её коллеге, а платформа берёт на себя техническую сборку каркаса. Решение создано для бизнес-аналитиков и владельцев процессов, которым важно быстро прототипировать задачи с минимальным участием IT-специалистов".

Самособирающийся процесс в Giga Agentic RPA строится из готовых действий на базе кода. Но иногда нужного элемента в библиотеке нет — например, для специфичной интеграции, нестандартной обработки данных или разбора редкого формата. В этом случае достаточно описать недостающее действие текстом, а функционал на базе GigaCode сгенерирует готовый элемент.

Ключевая возможность новой функции — генерация BPMN (Business Process Model and Notation) по тексту. Платформа формирует исполняемую схему по описанию, пользователь проверяет результат в визуальном редакторе, уточняет логику и запускает процесс в тестовом контуре. На платформу также интегрирована гибридная разработка: процесс можно собрать по промпту и доработать в Low-code-студии или, наоборот, собрать каркас в студии и обогатить его текстовыми инструкциями для ИИ-агентов.

Кроме того, платформа выступает единым оркестратором. В процесс встраиваются программные роботы (RPA), ИИ-агенты на базе GigaChat и IDP-распознавание документов, а разрозненные инструменты объединяются в единый поток. Для прозрачности и контроля каждое действие фиксируется в журнале аудита: владелец процесса управляет ролевой моделью доступа, видит историю версий схемы и может откатить изменения.

Платформа также обеспечивает управляемость изменений: владелец процесса видит историю версий BPMN-схемы, контролирует изменения в ролях доступа и может остановить выполнение в тестовом контуре. Снижается и стоимость операций за счёт комбинации RPA и AI-агентов, что позволяет обрабатывать растущие объёмы без пропорционального увеличения штата. Наконец, сокращается time to market: подключение к корпоративным системам через готовые коннекторы и API занимает от нескольких дней до пары недель в зависимости от сложности ландшафта.

Для бизнеса нововведение означает быстрый старт без перестройки инфраструктуры. GigaARPA интегрируется с существующим ИТ-ландшафтом через UI и API, поэтому первый процесс можно собрать и протестировать в течение нескольких дней. Кроме того, ускоряется разработка: ассистент на базе GigaChat формирует базовую логику за минуты. Это сокращает время на подготовку технического задания и снижает нагрузку на бэклог команд разработки.